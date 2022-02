Be verso Engineering, accordo per rilevare il 43% e poi Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono in corso trattative per acquisire Be Shaping The Future da parte di Engineering Ingegneria Informatica, società controllata da Bain Capital Private Equity e Nb Renaissance. È stata sottoscritta infatti una lettera di intenti che riguarda Be Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, che conta Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.

La lettera di intenti ha come oggetto i termini di un’intesa finalizzata all’acquisto del 43,209% di Be (45,630% fully diluted delle azioni proprie) da parte di Engineering, la principale digital transformation company italiana, operativa su scala internazionale. L’eventuale perfezionamento dell’operazione comporterà il sorgere in capo a Engineering e all’acquirente dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria sulle azioni Be non acquisite nell’ambito dell’operazione per un corrispettivo pari al prezzo per azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be.

In caso di perfezionamento dell’operazione, il gruppo Be entrerà a far parte del gruppo Engineering. Il razionale industriale dell’operazione è di creare un’azienda leader nell’industria dei servizi finanziari, la quale - grazie alle proprie competenze di management consulting - abbia tra i propri obiettivi lo sviluppo ed il consolidamento - su una dimensione europea - di nuove practice di servizi professionali a supporto dell’intera offerta del nuovo gruppo.

Tip, Stefano e Carlo Achermann sono assistiti nell’operazione dallo studio legale Orsingher Ortu - Avvocati Associati. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici assiste Engineering e i relativi azionisti Bain Capital Private Equity e Nb Renaissance. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono curati per i venditori dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e per l’acquirente dallo studio BonelliErede.