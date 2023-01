Be the First a Obereggen

Sciare o scendere con la tavola da snowboard all'alba per osservare le magie che la natura riserva al levar del sole. Oppure in notturna, addirittura sugli addominali del Latemar e, non ultimo, dedicarsi ad un piacevole tour enogastronomico. Sono le novità d'inizio 2023 di Obereggen, località altoatesina a 20 minuti dall'uscita del casello autostradale di Bolzano Nord-Val d'Ega, collegata alle consorelle trentine Pampeago e Predazzo all'interno del comprensorio sciistico Ski Center Latemar.

Tutti i sabati e domeniche fin o al 19 aprile la storica seggiovia “Oberholz” e l'omonima pista saranno aperte dalle 7,30, un'ora prima del consueto orario (ore 8,30) immutato negli altri giorni della settimana. Gli appassionati potranno sciare o scendere con la tavola da snowboard all'alba. In caso di maltempo il Be The First sarà cancellato. Non solo, fin dalla prima salita di “Be the First”, si potrà gustare la colazione nel rifugio Oberholz, perla architettonica a monte della pista, a 2096 metri.

Gioiello del comprensorio Ski Center Latemar, il rifugio inaugurato nel 2016 è diventato anche culla per momenti conviviali e aperitivi indimenticabile sulla neve. Qui è possibile degustare le specialità della Val d'Ega, osservando dalle sue vetrate mitiche cime come il Latemar, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, il Corno Bianco ed il Corno Nero, l'Ortles, il crinale alpino dalle alpi svizzere a quelle austriache al confine di Stato. Si potrà sciare sulle pluripremiate piste di Obereggen anche di notte, tutti i martedì e i venerdì dalle ore 19 alle ore 22.