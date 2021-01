«Beasts Clawing at Straws», avvincente noir sudcoreano

La Family Romance del titolo è un'agenzia che fornisce personale che si sostituisce ai veri componenti di una famiglia per le ragioni più diverse: un uomo viene, ad esempio, ingaggiato per impersonare il padre scomparso di una ragazzina di 12 anni.Prendendo ispirazione dalla reale esistenza in Giappone di agenzie che offrono a noleggio finti parenti e compagni per le più svariate occasioni, Herzog ha creato un racconto di finzione, che però segue un linguaggio tipicamente documentaristico, simile a quello dei tanti, importanti documentari diretti dal regista tedesco nel corso della sua carriera.Il ritmo è altalenante, ma la visione è di indubbio interesse e c'è spazio anche per qualche significativa riflessione sul ruolo della recitazione e dell'indossare maschere nel mondo di oggi.Visti i tanti grandi film diretti da Herzog in questi ultimi anni (basti anche pensare al recentissimo «Fireball»), «Family Romance, LLC» potrebbe risultare un lavoro minore, ma gli spunti proposti sono di primo livello e una visione è senz'altro meritata.

Ava

Infine, una menzione negativa per il deludentissimo film «Ava» di Tate Taylor con Jessica Chastain.L'attrice interpreta un'assassina senza scrupoli che lavora per un'organizzazione segreta. Un imprevisto, però, farà sì che il bersaglio diventi direttamente lei.Film d'azione con poco appeal e ancor meno motivi d'interesse, «Ava» è un prodotto debole che smette di intrattenere già dopo pochi minuti.

Uscito direttamente su Netflix, è un lungometraggio che lascia indifferenti: purtroppo anche Jessica Chastain (così come il resto del cast) non riesce ad alzarne il livello.