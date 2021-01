Beato Angelico: la sala rinnovata al Museo di San Marco

Entrando nella sala, il lato breve sulla destra è occupato dalla grandiosa pala con la Deposizione di Cristo dalla Croce dipinta entro il 1432 per l’altare della Cappella Strozzi in Santa Trinita a Firenze, tornata nella sua collocazione storica all’interno della sala, di certo più consona per avviare il percorso dei visitatori. L’opera fu infatti cominciata da Lorenzo Monaco - cui spettano le cuspidi e la predella -, con Gherardo Starnina l’artista più importante per la formazione artistica dell’Angelico, che la portò a termine dopo la morte dell’altro grande frate pittore camaldolese, cambiandone del tutto l’impostazione iconografica e, specialmente, quella stilistica. Particolarmente raffinata appare adesso la presentazione dei tre preziosi tabernacoli-reliquiari eseguiti in tempi diversi per la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, racchiusi entro altrettante teche sulla parete destra, che precedono l’altra teca nella quale è possibile ammirare i due tondi con la Crocifissione e l’Incoronazione della Vergine, ripresentati nella loro situazione originale, vale a dire delle due facce di un’unica tavola - dipinta nel quinto decennio del secolo XV -, separate poi in epoca imprecisata.

Al termine della parete destra si trova la grande tavola raffigurante il Compianto sul Cristo morto (1436-1441) per Santa Maria della Croce al Tempio a Firenze, che fu pagata all’artista almeno in parte in natura, con sessanta staia di grano, che avranno certamente fatto felici i confratelli del pittore a San Marco! Dal dipinto è stata rimossa la mascheratura ondulata che ne occultava la parte inferiore, arrivata a noi gravemente compromessa dai guasti del tempo.

Essa fu apposta nel corso di un intervento di restauro effettuato nel 1955 presso l’Istituto Centrale del Restauro a Roma. Oggi tale sovrapposizione è apparsa decisamente invasiva, oltre a falsare le reali dimensioni dell’opera. Con l’occasione, Rossella Cavigli ha provveduto a riordinare la parte finora celata con accorte integrazioni, ben percepibili e, soprattutto, reversibili. Parte notevole della parete sinistra è riservata invece alle tavole superstiti della copertura dell’Armadio degli Argenti, un tempo nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze: un altro celeberrimo ciclo pittorico della fase matura dell’artista (1450-1452) eseguito su commissione di Piero dei Medici. Domina la parete di fondo in prossimità dell’uscita il magnifico Tabernacolo dei Linaioli, racchiuso entro la splendida cornice marmorea disegnata dal Ghiberti, dipinto dall’Angelico nel 1433-34, affermatosi allora come il pittore più importante della città.

Con questo nuovo allestimento il Museo di San Marco è pronto ad accogliere il suo pubblico nell’era post-Covid, che auspicabilmente sarà anche più numeroso, ma soprattutto competente e incline a una visita attenta e non frettolosa, com’è nella tradizione di questo luogo tra i più identitari della Firenze rinascimentale, per storia, arte e fede.