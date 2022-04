Beatrice Fontana, da designer ad ambassador su Instagram di stile e «Made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una carriera costellata dalla creazione di accessori iconici per i maggiori marchi della moda e del lusso, da Fendi a Bulgari, da Serapian a Giorgio Armani. La storia recente di Beatrice Fontana è il riassunto di una vita spesa alla ricerca del bello e dell’armonia, grazie al suo spiccato gusto estetico.

«Sono una designer - dice innanzitutto di sé -. Ho studiato alla Marangoni (come la chiamano le milanesi Doc come lei) e vi ho insegnato per cinque anni. Poi ho iniziato a disegnare accessori e a viaggiare in cerca di ispirazione».

Oggi Beatrice spazia tra accessori e capsule collection di abiti, con marchi diversi, con successo su Instagram, grazie anche all’invenzione di hastag come #Beamood, #oldisnew che accomunano le seguaci del suo stile, ma anche il temuto #menopausamood che identifica gli outfit da lasciare nell’armadio.

«Quando è nato Instagram ho iniziato a postare le foto che cerco quotidianamente per ispirazione - racconta -. All’inizio soprattutto di decor e arredo, poi ho corretto il tiro perché ho capito che l’interesse maggiore era ed è la moda. Con la pandemia ho scelto di espormi in prima persona e ho creato una community, che sta crescendo, di donne che si ritrovano nel mio gusto per vestiti e accessori. Oggi ci sono quasi 37mila persone che mi seguono quotidianamente. Con il mio account racconto piccole realtà «Made in Italy», per me un grande valore da salvaguardare».

La caratteristica che la contraddistingue nel mondo di Instagram è una accurata selezione delle proposte o anche solo dei suggerimenti, sempre in linea con una eleganza di fondo che non deve mancare, ma che si capisce chiacchierando con lei è un’eleganza dei modi e un’educazione dalla quale lo stile non può mai prescindere.

«Sono selettiva, non mi piace tutto - dice -. Sicuramente le mie scelte non sono “pop”. Soprattutto voglio essere vera, una caratteristica che le mie follower mi riconoscono ed è per questo che mi seguono». Un valore nato e coltivato negli anni, quello dell’esclusività, quando ancora Instagram e i social non esistevano e si viaggiava in cerca di ispirazione. «Andavo a New York due o tre volte l’anno, a Parigi, Londra, Berlino, Marrakech, alla ricerca di mercatini vintage e piccoli negozi - racconta illuminandosi -. Guardavo come erano vestite le ragazze nei ristoranti famosi di Los Angeles, mode che inevitabilmente mesi dopo si sarebbero trasferite in Italia». È da qui che inizia a collezionare pezzi vintage che ancora oggi sono una delle sue fonti di ispirazione.