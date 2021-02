Beatrice Rana a Bologna apre la Stagione di Musica Insieme A Venezia in live streaming l'Orchestra del Teatro La Fenice è diretta da Juraj Valčuha di Angelo Curtolo

Sei puntate dei Migliori anni della nostra vita, dove Baricco e quattro solisti illuminano i diversi decenni della nostra Storia. «Se prendi una pagina letteraria e una pagina musicale - spiega Alessandro Baricco - le unisci, le fai suonare e le ascolti, è come un unico sound, che ti racconta la Storia con la S maiuscola, ma anche la loro storia e la nostra storia».



Torino

Dal 22 alla fine di marzo, alle 21 dal Lingotto, sei puntate tra musica e letteratura, I migliori anni della nostra vita, con lo scrittore Baricco e i musicisti Campaner, Carbonare, Dindo, Krylov. Un progetto di Lingotto Musica da un'idea di Alessandro Baricco e Gloria Campaner.

Un viaggio che di puntata in puntata ferma la linea del tempo su un diverso decennio della nostra Storia, illuminandolo da diverse prospettive, con la lettura di pagine maggiori della letteratura e l'esecuzione di musiche decisive del periodo. I video rimarranno disponibili sul canale youtube.

Bologna

Il 22 alle 20.30 live streaming dal Teatro Comunale con la pianista Beatrice Rana che apre la Stagione di Musica Insieme con un programma impegnativo, i 4 Scherzi di Chopin e, assieme a Massimo Spada, la Sagra della primavera di Stravinskij. Rana incide per Warner Classics, ha pubblicato il suo primo album nel 2015 con Concerti di Prokofiev e Caikovskij con l'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Pappano. Il disco è stato premiato da Gramophone e dal BBC Magazine. Nel 2016 la pianista ha ricevuto il Premio Abbiati della critica musicale.

Venezia

Il 27 alle 17.30 live streaming dal Teatro La Fenice con l'Orchestra del Teatro diretta da Juraj Valčuha. In programma La Mer di Claude Debussy e i Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij. Valčuha è fra i maggiori interpreti del panorama contemporaneo, attualmente direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli nonché primo direttore ospite della Konzerthausorchester di Berlino.Il 28, sempre alle 17.30, è di scena il Coro del Teatro, diretto da Claudio Marino Moretti. In programma Plainscapes di Pēteris Vasks, nella versione per coro, violino e violoncello, e i Chichester Psalms per coro, organo, arpa e percussioni di Leonard Bernstein.