Beatrice Rana: due capolavori per due concerti

La non ancora trentenne pianista Beatrice Rana ci offre la possibilità di ascoltarla in due impegnativi capolavori, nelle due uniche date italiane all'interno di un tour europeo. Dal pianoforte di Chopin e Beethoven grande balzo verso le celebri colonne sonore di film come Harry Potter, Schindler's List E.T., Superman, Indiana Jones, Star Wars, con lo stesso autore, John Williams, alla testa della Filarmonica della Scala, nella sua prima presenza in Italia. Tuffo indietro di molti decenni, per la splendida Settima di Mahler con l'Orchestra di S. Cecilia.



Bari

Il 15 al Teatro Petruzzelli la pianista Beatrice Rana con un programma impegnativo, tra due capolavori come la Sonata op. 35 di Chopin e quella op. 106 di Beethoven. Anche il 14 al Conservatorio di Milano, per la Stagione della Società dei Concerti. Uniche date italiane nel tour europeo.

Milano

Il 12 alla Scala prima presenza in Italia di John Williams, grande autore di celebri colonne sonore, qui alla testa dell'Orchestra Filarmonica della Scala. Ricordiamo i cinque premi Oscar vinti, fra le 52 nomination raccolte in più di sessant'anni di carriera. La produzione è molto ampia e spazia dal cinema a produzioni per le Olimpiadi, dalle serie tv alle sigle per trasmissioni tv, oltre a brani sinfonici e concerti per strumento solista. Ascolteremo da Capitan Uncino a Harry Potter, da Schindler's List a E.T., Superman, Indiana Jones e Star Wars.

Roma

Il 15-16-17 al Parco della Musica ottima occasione di ascoltare la Sinfonia n.7 di Mahler con l'Orchestra di S. Cecilia e il suo direttore Antonio Pappano. La Settima costituisce il compendio e insieme l'acme incandescente del mondo poetico mahleriano, ed è opera di straordinaria ricchezza fantastica.