Beauty ancora in crescita ma il 2020 rallenta la corsa Il coronavirus e la Brexit fanno prevedere un minor incremento dell’export che comunque resta trainante e positivo di Marika Gervasio

(AdobeStock)

2' di lettura

Brexit, coronavirus e le incertezze dello scenario mondiale e nazionale non spaventano il settore cosmetico italiano che conferma la sua tenuta, nonostante qualche segnale di rallentamento della crescita. È quanto emerge dalle rilevazioni congiunturali del Centro Studi di Cosmetica Italia.

Le stime di chiusura 2019 segnalano un fatturato di 11,9 miliardi di euro in aumento del 2,3% trainato dalle esportazioni che, seppur in rallentamento, mostrano ancora una buona tenuta raggiungendo i 5 miliardi di euro con un incremento del 2,9% portando la bilancia commerciale a sfiorare i 2,9 miliardi (+5,5%), record assoluto per il comparto. Le previsioni per il 2020 sono positive, con una domanda interna a +2,2% e l’export confermato al +2,9%.

«La cosmetica è un settore che fa bene al Paese - commenta il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti -: per i numeri, ma anche per la qualità e il know how che lo caratterizzano. Nel panorama manifatturiero l’industria cosmetica esercita un forte richiamo sui mercati internazionali collocandosi, nel confronto con settori contigui, al terzo posto dopo dopo vino e moda per i valori del saldo commerciale. Certo è che la Brexit e il cornavirus restano due incognite. Sebbene l’export in Cina non sia così significativo per il settore, la produzione dei nostri terzisti per i grandi marchi internazionali potrebbe risentirne».

Alla fine del 2019, con il fatturato di circa 1,5 miliardi di euro il comparto dei terzisti ha registrato una crescita del 3,5%, mentre per il primo semestre si prevede un rallentamento di questa crescita a +2,5%. Incide l’andamento dei mercati internazionali, storicamente il primo canale di sbocco dei produttori conto terzi che destinano all’estero oltre l’80% della produzione.

Francia, Germania, Usa e Regno Unito, che da soli concentrano il 30% dell’export totale, si confermano i primi tre mercati di sbocco del beauty made in Italy. Ad eccezione della Francia, primo player in valore con oltre 510 milioni euro ma con un calo delle esportazioni del -3,7%, la Germania, seconda, cresce del 3,6% a 478 milioni, gli Usa del 4,4% a 425 milioni e il Regno Unito del 7,8% a 304 milioni. Curve di crescita a doppia cifra di rilevano da parte di Cina (+40,1%), Corea del Sud (+17%) e Arabia Saudita (+49,2%).