Beauty and Luxury si espande con licenze di nicchia e avanguardia

Da un lato Off-White Beauty, linea di cosmetici e profumi del marchio fondato dal compianto designer Virgil Abloh e da sempre sinonimo di moda all’avanguardia e di innovazione, molto amato dalle nuove generazioni, che ne hanno sostenuto una crescita a 360 gradi. Dall’altro Borntostandout, marchio coreano di profumeria artistica che vuol dire letteralmente «nati per distinguersi» e dal suo debutto fuori dai confini coreani, a gennaio 2023,a oggi è cresciuto notevolmente. Sono queste le due nuove licenze annunciate da Beauty and Luxury, gruppo italiano che distribuisce marchi di skincare e profumeria tra cui Chopard, Coach, Elie Saab, Elizabeth Arden, Iceberg, Moncler, Montblanc, Pepe Jeans, Philipp Plein, Rexaline, Tommy Hilfiger, Van Cleef & Arpels e Olaplex nel segmento haircare. A questi si sono poi aggiunti i marchi di ricerca DS&Durga, Malin+Goetz, Vilhelm Parfumerie.

La licenza beauty di Off-White, marchio che oggi è nella galassia del gruppo italiano Ngg, è stata annunciata ad agosto, con l’inizio della distribuzione dei prodotti del marchio (fragranze, make-up e smalti) in 200 profumerie partner a settembre. L’idea è di offrire ai clienti un’esperienza di shopping esclusiva: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai nostri clienti prodotti di bellezza all’avanguardia che esprimano stile e lusso. L’acquisizione della distribuzione dei prodotti cosmetici Off-White ci permette di combinare la nostra profonda esperienza nel settore con la visione creativa del brand, portando sul mercato italiano una proposta unica e dirompente», ha dichiarato Stefano Malachin, ceo di Beauty and Luxury.

Borntostandout, invece, è un marchio di fragranze nato in Corea nell’aprile del 2022. A fondarlo è stato Jun Lim, appassionato di arte e profumi, che ha voluto unire in un unico progetto imprenditoriale. Oltre alle fragranze il brand “firma”anche prodotti bodycare, home fragrances, oggetti di design e opere d’arte, realizzate in collaborazione con artisti coreani ed esposte in mostre bimestrali o trimestrali in negozio. «Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a fornire ai nostri clienti prodotti di lusso di alta qualità e marchi innovativi che sfidano lo status quo», ha detto Nikola Blagojevic chief marketing and innovation officer di Beauty and Luxury.