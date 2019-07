Beauty, come prepararsi prima delle vacanze

3' di lettura

Quando si avvicinano le vacanze estive, il pensiero più diffuso è sulla prova costume, ma se ragioniamo con una prospettiva più ampia dobbiamo tenere conto anche di altri elementi. Siamo ancora in tempo per pianificare almeno un paio di appuntamenti con i professionisti che saranno i nostri alleati.



Capelli: sistemare il taglio

Non si tratta della classica e banale spuntatina: esiste infatti una tecnica particolare di taglio, che consiste in sfumature e gradazioni, studiata da Idola e richiestissima nei saloni di Milano e Napoli, che dona più armonia e movimento, con un effetto di leggerezza e volume dove serve. In più, accorcia i tempi di asciugatura e facilita la piega.



Fare la laminazione alle ciglia

Libere dal mascara non soltanto per tutta la vacanza, ma per due mesi: è possibile con l'evoluzione della laminazione, il trattamento Velvet, che non soltanto allunga e incurva le ciglia, ma le rende anche più voluminose e forti, il tutto in modo naturale, senza extension. Si può provare a Milano da The Brow Bar.



Rendere razionale il beautycase

Oltre a verificare che i formati dei flaconi siano a prova di check-in, possiamo compattare ulteriormente il beautycase usando formule multitasking: ad esempio, sostituendo la nostra eau de toilette con un'acqua profumata idratante, come quella di Arangara al Mandarino e felce (che è anche ottima contro le gambe gonfie e sarà preziosa in aereo) o di Nature's al Neroli e Pesca, vitalizzante e perfetta anche per i capelli. Per il viso, c'è un nuovo all-in-one: Magic Balm di Honest Beauty by Jessica Alba è un cocktail di oli e burri vegetali per lenire e ammorbidire le labbra screpolate, ma si usa anche come anticrespo sui capelli, come balsamo per le cuticole, come illuminante sugli zigomi. Si trova nelle profumerie Douglas.



Unghie al top col semipermanente

Mani e piedi a posto per almeno due settimane: questa la promessa dello smalto semipermanente. “Una scelta dettata non soltanto dalla comodità di avere mani e piedi perfetti per tutta la durata della vacanza, ma anche le unghie protette da sole, salsedine e microtraumi”, commenta il nail guru Giancarlo Guccione, onicotecnico e formatore.