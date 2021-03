Beauty device online, le top spender sono le donne over 55 Secondo un’analisi di Foreo dall’inizio della pandemia a oggi le over 55 hanno speso il 33% della fascia tra i 25 e i 34 anni per acquistare online i beauty device del marchio svedese di Marika Gervasio

Secondo un’analisi di Foreo dall’inizio della pandemia a oggi le over 55 hanno speso il 33% della fascia tra i 25 e i 34 anni per acquistare online i beauty device del marchio svedese

Sono donne, dai 45 a oltre i 55 anni, intraprendenti e tecnologizzate: questo è il profilo dei top spender italiani di soluzioni di beauty device per lo skincare e il benessere a casa secondo un’analisi di Foreo sul proprio sito web dall’inizio della pandemia globale di Covid-19 a oggi.

Il gigante svedese della skintech, ha evidenziato come, nella fascia donne 45-54 anni, ci sia stato un boom di acquisti online dei propri prodotti di cura della pelle del +58,2% rispetto al 2019. Percentuale che arriva al +65,7% tra le donne over 55.

Ad aumentare è anche la spesa. Rispetto alla fascia di consumatrici tra i 25 e i 34 anni – target primario del brand svedese –, infatti, le acquirenti di prodotti Foreo sopra ai 55 anni hanno speso circa il +33% in più nel proprio shopping online. Non solo, queste consumatrici si sono dimostrate intraprendenti, aperte a tecnologia e canali online e molto attente alle soluzioni skincare più innovative. I prodotti maggiormente acquistati sono stati, infatti, Luna 3, il massaggiatore viso detergente hi-tech che ottimizza la detersione facciale, e Ufo 2, l’applicatore smart che massimizza gli effetti delle maschere viso.

«Le misure di lockdown avvenute nel 2020 hanno modificato le abitudini di acquisto e i comportamenti dei consumatori, spingendo sempre più clienti verso gliacquisti online - commenta Igor Spina, general manager South Europe di Foreo - . Nel nostro caso il 2020 ha portato le donne italiane over 55 al primo posto in termini di crescita percentuale annua, accelerando in tal modo le transazioni online su quella fascia di clienti storicamente orientate principalmente agli acquisti in negozio. Trend che è destinato a proseguire indipendentemente dall’evolversi di eventuali fattori esterni».