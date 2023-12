Beauty in farmacia, Lovrén (Clinicalfarma) accelera in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo aver raggiunto il traguardo delle 12mila farmacie tra Italia, Spagna e Francia, Lovrén non si ferma e punta sempre di più a espandersi e strutturarsi sul territorio europeo. Per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, il brand di beauty made in Italy del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 con sede a Genova leader del mercato make-up in farmacia Italia, ha recentemente accolto nella propria squadra tre nuovi direttori vendite esteri, figure strategiche preposte alla gestione dell’intera rete vendita dei paesi e del team di agenti. I country manager nominati, rispettivamente Danilo Puglisi per l’Italia, Stéphane Bondu per la Francia e Jesús Mazo Gojal per la penisola iberica.

Già presente in 7 Paesi - oltre ad Italia, Francia e Spagna, anche Albania, Romania, Serbia e Bulgaria, e con progetti commerciali attualmente in fase di sviluppo in Marocco, Portogallo e Paesi baltici per il 2024 - l’azienda guida una rete di commercio composta da 170 agenti e distributori che punta a espandersi per rispondere alla grande richiesta di prodotto.

Loading...

Per questa ragione, con l’intento di compiere ulteriori passi avanti nello sviluppo dei mercati esteri, il brand ha aperto una nuova società, Clinicalfarma Iberia, il distaccamento con sede in Spagna che si occupa di gestire l’intero mercato della penisola iberica. A guidare la società e seguire da vicino lo sviluppo del brand sul territorio iberico, sarà proprio Jesús Mazo Gojal.

«Quando abbiamo lanciato Lovrén nel 2018 eravamo fortemente consapevoli di tutti i rischi che un’operazione del genere potesse comportare in un mercato già saturo di prodotti beauty - afferma Diego Gulli, amministratore delegato di Clinicalfarma che, insieme ad Alessio Baldaccini, è alla guida di Lovrén –. Era quindi necessario proporre qualcosa che cambiasse le regole tradizionali. La chiave dei risultati ottenuti è aver trovato un perfetto equilibrio tra alta qualità e giusto prezzo con una comunicazione efficace in un canale di vendita ideale. La risposta del mercato ci ha dato ragione, e oggi possiamo dire con orgoglio di essere riconosciuti come un brand di riferimento non solo in Italia, ma anche all’estero. Il nostro obiettivo è creare una rete vendita sempre più capillare e diffusa non solo sul territorio italiano ma anche europeo, cercando sempre di replicare il più possibile il concept vincente italiano, per consentire alla nostra clientela di reperire facilmente i propri prodotti preferiti. Tutto questo però è possibile soltanto costruendo una squadra di professionisti qualificati».