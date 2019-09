Beauty, farmacie alla svolta tra nuovi competitor esteri e shopping experience Qualche giorno fa è stata inaugurata la settima farmacia Boots: una sfida, quella dell’ingresso in Italia di grandi società di capitali estere, come la catena della multinazionale americana, che mette a dura prova il canale della farmacia stretto fra l’incremento di una concorrenza agguerrita e il cambiamento delle abitudini di consumo dei clienti che cercano sempre più servizi e specializzazione di Marika Gervasio

3' di lettura

È stata inaugurata qualche giorno fa la nuova farmacia Boots già Carlo Erba in piazza Duomo a Milano. Un’operazione che porta a quota sette aperture da parte di Walgreens Boots Alliance, una delle maggiori catene internazionali del settore salute e bellezza che ha rilevato le farmacie EssereBenessere ed è approdata in Italia con obiettivi ambiziosi tra cui un piano di aperture di negozi a insegna propria.

Una nuova sfida, quello dell’ingresso in Italia di grandi società di capitali estere come, appunto, la catena della multinazionale americana (ma, interessati all’Italia ci sono anche il gruppo finanziario ceco Penta Investments attivo con una rete di mille punti vendita Dr. Max in Est Europa oltre alla presenza già consolidata di Lloyds), che mette a dura prova le farmacie strette fra l’incremento di una concorrenza agguerrita - che gioca a colpi di metri quadri e ampiezza di offerta, servizi - e il cambiamento delle abitudini di consumo dei clienti che cercano sempre più shopping experience e specializzazione.

I numeri

Un canale che assorbe poco meno del 20% delle vendite totali di beauty - che, secondo le previsioni dell’associazione di categoria Cosmetica Italia, per fine 2019 dovrebbero attestarsi a quasi 10,4 miliardi di euro in aumento del 2% - e che è sempre più vicino alla profumeria, seconda per quota di consumi, dopo l’incontrastata grande distribuzione.

«La fase di rallentamento dei consumi è definitivamente alle spalle - commenta Gian Andrea Positano, responsabile del Centro studi di Cosmetica Italia -. Adesso in gioco c’è la capacità di rispondere all’evoluzione dei consumatori, sempre più informati, attenti ai temi della sostenibilità e all’interazione con i brand, e di affrontare la concorrenza di nuove forme di vendita come i monomarca, i drugstore e l’e-commerce».