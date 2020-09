Beauty look, al Festival del Cinema di Venezia occhi protagonisti Pelle radiosa e make up focalizzato ad esaltare lo sguardo tra le celeb. Per il rossetto niente mezze misure: nude o rosso intenso. Stilose le acconciature di Monica Melotti

Taylor Hill (Ipp)

Pelle radiosa e make up focalizzato ad esaltare lo sguardo tra le celeb. Per il rossetto niente mezze misure: nude o rosso intenso. Stilose le acconciature

3' di lettura

The show must go on! E il 77° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, che terminerà il 12 settembre, è regolarmente partito, anche se con i vari problemi che il Coronavirus sta causando. Un evento senza dubbio diverso dal passato, gli organizzatori del festival hanno adottato misure precauzionali aggiuntive per proteggere sia le celebrità sia i partecipanti. Chi lo avrebbe mai detto di vedere sfilare le celebs con le mascherine?

Alcune sul red carpet, come Cate Banchett, presidente di giuria, hanno abbinato all’outifit la mascherina blu chirurgica senza problemi, altre come Taylor Hill, rigorosamente in pendant con l’abito. Mascherine a parte, anche quest’anno, oltre agli interessanti film in programmazione, si sono visti degli abiti da sogno, meno sfarzosi degli anni scorsi, ma eleganti e sofisticati. Anche il make up e l’hairdo hanno seguito questo fil rouge: trucco discreto e radioso e acconciature stilose, ma non bizzarre.

Beauty look: Cate Blanchett & co., al Festival del Cinema di Venezia occhi protagonisti Photogallery30 foto Visualizza

Focus sugli occhi e rossetto nude o rosso

La formula sguardo intenso e labbra soft è la scelta vincente per quasi tutte le star. Del resto gli occhi sono quelli che più attirano l'attenzione, capaci di esaltare la bellezza del volto. I make up artist di Giorgio Armani Beauty, main sponsor beauty del Festival, hanno esaltato gli occhi di diverse celebs. A cominciare da Cate Blanchett, con uno sguardo molto profondo, ravvivato da una base molto naturale e radiosa, abbinato a un rossetto soft rose. Punta, invece, tutto sullo sguardo, la top modelTaylor Hill, un intenso smokey eye nero e blu zaffiro che vivacizza i suo bellissimi occhi azzurri.

Cat eye, molto sottolineato nella rima inferiore, per Rocio Muňoz Morales, abbinato a labbra nude, mentre Ludivine Sagnier, membro della giuria, ha sfoggiato uno sguardo luminoso ed elegante, a base di matita nerissima per contornare i suoi occhi azzurri. Ha conquistato tutti per la sua bellezza, l'attrice inglese Vanessa Kirby, con un trucco soft punk, dove lo sguardo smokey si sposa a labbra dark contornate da un gioco sapiente di matita per farle risaltare più grandi. Il tocco in più? Le lentiggini, scurite per renderle ancora più protagoniste.

Per il rossetto non c'è una via di mezzo: o nude o rosso. Le labbra soft nude sono state scelte da Cristiana Capotondi e Ester Exposito, l'attrice della serie televisiva Élite, per loro un make up sofisticato realizzato con la nuova linea Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Un leggero balsamo labbra a effetto illuminante per Matilde Gioli, Greta Ferro e Vera Arrivabene.