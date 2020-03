Beauty look, per il prossimo inverno «less is more» Dalle passerelle di Parigi e Milano le prossime tendenze in fatto di make up e hairstyling. per l’autunno-inverno 2020/21 : pelle fresca e luminosa e make-up naturale di Monica Melotti

«Potremo dire che abbiamo assistito alla rivelazione della bellezza e non alla sua ostentazione. In queste sfilate si è riscoperta la bellezza minimal, non eccessiva e gridata», dice Michele Magnani, global senior artist Mac Cosmetics, brand che ha firmato diverse sfilate. «È emerso un nuovo concetto di pelle, fresca e luminosa dove il trucco deve esaltare la bellezza naturale e non si deve vedere.

Il mantra è “less is more”, il make up diventa una seconda pelle. Quindi poco fondotinta, anche in presenza di imperfezioni, si punta piuttosto sulla luminosità, a esaltare i classici punti luce, ma non per dare un effetto “flashato” ma una tridimensionalità al fine di togliere l'appiattimento del volto. Ritorno anche del blush, delicato e trasparente, capace di dare l'healthy look, come se si fosse appena fatta una corsa in riva al mare con il risultato di avere delle gote leggermente arrossate.

Un altro ritorno è il contouring, non più quello marcato alla Kardashian, ma molto light, un gioco sapiente che esalta il contrasto tra luci e ombre, polveri nei colori della terra che definiscono gli occhi e gli zigomi. Lo sguardo diventa caldo, un eyeliner delicato oppure grafico, scaldato da ombretti matte che spaziano dal marrone al rosa e ravvivato da molto mascara. Infine la bocca, al rosa nude si contrappongono i colori bold, come l'arancio screziato di marrone, il rosso bordeaux opaco e il rosso materico per labbra vellutate».



Lo sguardo si sdoppia

L'eyeliner è un punto di forza, capace di dare carattere a qualunque sguardo, ma può essere modulato secondo le proprie esigenze. Lo abbiamo visto su queste passerelle. Moschino ha proposto un eyeliner rock in versione underline allungata e appuntita e non poteva essere altrimenti visti i capelli esagerati, simil zucchero filato, delle modelle in stile Marie Antoinette.

Eye-liner nero, oversize, dalla punta tonda, da Marco De Vincenzo, ispirato dal tacco di una scarpa, con il tocco finale di un ombretto leggermente shimmer. Opta per uno smokey eye grafico, la guru Pat McGrath per Prada, lo sguardo delle modelle è enfatizzato da una barretta scura e definita oppure da una linea grafica e metal sopra la palpebra mobile. Uno sguardo deciso da Emporio Armani, esaltato dall'eyeliner nero o da ombretti dalle nuance scure in perfetto stile con la collezione molto centrata sul nero. Il guru di Mac Cosmetics, Tom Pecheux, esalta la sartorialità di Antonio Marras, con un filo décor impigliato fra le sopracciglia e la palpebra.