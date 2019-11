Beauty, le nuove collezioni make-up per l’inverno Un make-up a tinte forti è quello che propongono le collezioni per l'autunno e inverno. Un make up che vuole dare ancora più potere alle donne, libere di sentirsi un po' femme fatale e un po' guerriere metropolitane di Monica Melotti

Un make up a tinte forti è quello che propongono le collezioni per l'autunno e inverno. Un make up che vuole dare ancora più potere alle donne, libere di sentirsi un po' femme fatale e un po' guerriere metropolitane. Le tendenze maquillage vogliono tonalità audaci che osano i rossi e i viola sulle labbra, mentre lo sguardo punta sull'immancabile smokey eyes, che rifà il verso agli anni 80, e a sfumature grigio talpa.

L'effetto glow è d'obbligo, è il passepartout per qualsiasi look, che si traduce nei magici “top coat” per ombretti e per labbra, quel tocco finale cangiante e ultrametallico, indicato soprattutto alla sera. Resiste sempre l'effetto “nude”, raffinato e facilmente portabile, semplice da applicare grazie a texture sempre più performanti. Ecco le nuove collezioni make up per la stagione fredda.



Noir et Blanc di Chanel

Un'alternativa per chi non ama i colori accesi, la propone Chanel con la sua collezione Noir et Blanc, una collezione giocata sui toni del bianco e nero, opacità e scintillio. La palette di ombretti Les 4 Ombres utilizza pigmenti ricchi e luminosi declinati: in nero notte, bianco ghiaccio, marrone profondo e taupe. Per la bocca i rossetti giocano agli estremi dei colori, con l'ultra black e il bianco puro.

Il must have. Ombre Première top coat, intensamente brillante, un ombretto dalla consistenza cremosa, ricco di particelle luminose ultra riflettenti, da usare come top coat. Disponibile in due nuance in limited edition, bianco ghiaccio e oro freddo.



Power Look di Dior

Una collezione provocatoria, carica, che guarda agli anni Ottanta. La supereroina osa occhi “winged eye”, non più il semplice smokey eyes, ma l'eyeliner si allunga ad ala per un effetto grafico. La palette 5 Couleurs Eyeshadow è in due versioni: la prima con colori più caldi quali oro, rosa chiaro e marrone sabbiato, la seconda con shade fredde come grigio acciaio, azzurro e viola scuro. I rossetti spaziano dal Nude beige all'arancio e bordeaux per un trucco di grande versatilità.