Beauty, Officine Universelle Buly 1803 entra nell’orbita del gruppo Lvmh

Il gruppo Lvmh arricchisce il suo portafoglio beauty con l’acquisizione di Officine Universelle Buly. Rilanciato nel 2014 da Ramdane Touhami e Victoire de Taillac - e sostenuto per quasi quattro anni dal fondo di investimento Lvmh Luxury Ventures -, Officine Universelle Buly 1803 è un marchio parigino ispirato da Jean-Vincent Bully, profumiere emblematico del XIX secolo. È riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti - soprattutto fragranze, face e body care - e per l’originalità dei suoi negozi che offrono una shopping experience personalizzata.

Questo nuovo corso permetterà al marchio di proseguire la sua crescita e il suo sviluppo, fedele al suo dna. «Buly rispecchia perfettamente la filosofia che troviamo nelle maison del gruppo che combinano heritage, artigianalità e unicità in boutique originali - commenta Bernard Arnault, chairman e ceo di Lvmh Group -. I suoi prodotti raffinati riscuotono un grande successo nel mondo e noi faremo tutto il possibile per assicurare che questa grande avventura imprenditoriale familiare, guidata da Victoire de Taillac e Ramdane Touhami, continui a svilupparsi nella famiglia di Lvmh».

Victoire de Taillac aggiunge: «Dal 2014 stiamo facendo rivivere una iconica maison parigina con un universo potente e inusuale che prende la sua ispirazione da segreti di bellezza sconosciuti o dimenticati. Sappiamo che Buly resterà fedele alla sua essenza in Lvmh, culla di marchi autentici».