Beauty online, Notino inaugura un centro di distribuzione in Italia

Notino, e-shop europeo nel comparto bellezza e salute, ha chiuso l’ultimo esercizio fiscale (maggio 2022-aprile 2023) con un fatturato in crescita del 32% superando il miliardo di euro di cui l’8% dall’Italia, un mercato importante per l’azienda che quest’anno vi ha aperto un nuovo centro di distribuzione: un magazzino di 13mila m² che servirà anche i clienti di Spagna e Portogallo. Durante il periodo natalizio, si prevede di effettuare consegne anche in altri Paesi, come Croazia e Francia. Il primo giorno dopo l'inaugurazione, il centro ha gestito un totale di 1.229 ordini e ha assicurato 107.861 consegne dall’inizio delle attività il 3 maggio.

Dal 2020, Notino distribuisce anche gli ordini provenienti dalla Romania. Dopo Rajhrad, gestisce gli ordini da Bucarest non solo per la Romania, ma anche per la Grecia e la Bulgaria. «Con l’apertura del centro di distribuzione in Romania, abbiamo accelerato notevolmente le consegne nei Paesi dell’Europa sud-orientale. La nostra ambizione è analoga per il centro in Italia. La Penisola è uno dei nostri mercati chiave e ci permetterà di essere più vicini ai clienti non solo in Italia, ma anche in Spagna e Portogallo» spiega Zbyněk Kocián, ceo di Notino. Tuttavia, la velocità di sdoganamento presso i centri di distribuzione non è l’unico aspetto su cui Notino vuole concentrarsi. Di fatto, il centro di distribuzione italiano sarà il secondo in cui l’azienda prevede d'introdurre anche una linea automatizzata di imballaggio, già in funzione a Rajhrad, al fine di garantire imballaggi degli ordini più rispettosi dell'ambiente. Attualmente, oltre il 40% degli ordini viene confezionato in questo modo nel centro con una riduzione del consumo di plastica di oltre il 90% grazie alla linea automatizzata.

L’e-shop nato nella Repubblica Ceca nel 2004 è presente in 27 Paesi con un team di 2.500 persone e una base complessiva di oltre 20 milioni di clienti. Ha spedito più di 20 milioni di pacchi, una media di oltre 56mila al giorno, per un totale di oltre 109 milioni di prodotti. Il 19 dicembre è stato un giorno record, con oltre 205mila spedizioni; il maggior numero di ordini è stato effettuato durante il Black Friday, con 194mila ordini in un solo giorno. Inoltre si è classificata tra i primi dieci retailer online quest’anno secondo TOP 500, la classifica annuale degli shop transfrontalieri europei, stilata per la quinta volta dalla piattaforma belga Cross-Border Commerce Europe, collocandosi al 9° posto.

«I nostri successi dimostrano che l'e-commerce nella Repubblica Ceca è ai massimi livelli in tutta Europa. I nostri standard e il livello di servizio che i clienti cechi si aspettano ci spronano a svilupparci ulteriormente, e, laddove riuscissimo a mantenere la stessa qualità in tutta Europa, siamo convinti di poter ottenere ancora molto - aggiunge Kocián -. Siamo stati i primi nel settore della cura della persona a trarre vantaggio dal mercato comune dell’Unione europea e abbiamo creato un modello unico centralizzato di cooperazione, con partner come Lvmh, L’Oréal Group, Estée Lauder Companies, Coty e Shiseido. Ciò ci consente di riunire presso la nostra sede centrale di Brno i più grandi brand del comparto della cosmetica per creare insieme nuovi servizi a favore dei clienti di tutta Europa. Vantiamo anche un net promoter score molto elevato, che riflette la soddisfazione per i nostri prodotti e servizi. Oltre l’80% della clientela raccomanderebbe i nostri servizi, il che supera di gran lunga le valutazioni di altri e-shop europei».

L’anno prossimo, l’intero spazio dell’edificio E, di nuova costruzione, presso il Brno Business Park di Londýnské náměstí diventerà il nuovo quartier generale dell'azienda. L’edificio ha la certificazione ambientale internazionale Leed Gold. La scelta del nuovo quartier generale conferma che la sostenibilità è uno dei valori su cui Notino continuerà a puntare.