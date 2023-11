Beauty, shopping natalizio fra tram e pop-up store per il periodo più redditizio dell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lo shopping natalizio rappresenta, per i brand di cosmetica, la fetta in assoluto più importante del fatturato. Solo per citare un dato, circa un quarto delle vendite totali di un anno in profumeria avviene nel solo mese di dicembre. A questo vanno poi aggiunti gli acquisti durante il Black Friday e di gennaio, ancora sotto le festività. Per questo motivo le aziende del settore si preparano con proposte e offerte dedicate, dai calendari dell’Avvento a set di bellezza per donne, uomini, bambini e persino per gli amici animali domestici. Non solo, propongono anche nuove e oroginali modalità d’acqusto.

Come il tram di Natale di Bottega Verde: fino al 15 novembre a Milano, il pubblico potrà scoprire - e acquistare - la Xmas Collection del brand toscano viaggiando a bordo dello storico mezzo di trasporto attraverso i luoghi più suggestivi del centro città.

Ancora, Diptyque, il marchio di profumeria artistica distribuito da Olfattorio, apre un Christmas pop-up store, sempre a Milano, in via Manzoni per la festa di Sant’Ambrogio, il patrono della città, i primi giorni di dicembre. Offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare l’universo incantato di Diptyque e scoprire le fragranze che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. In negozio gli esperti del marchio saranno a disposizione per provare i profumi e ricevere consigli personalizzati anche sulle candele profumate che quest’anno festeggiano il loro 60° anniversario.

Durante il periodo di apertura del pop-up - per tutta la stagione delle festività - saranno organizzati una serie di eventi speciali e iniziative uniche. Ci saranno sessioni personalizzate di introduzione ai profumi della maison, incontri con esperti di arredo olfattivo e animazioni.