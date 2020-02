Beauty&Luxury distribuirà il newyorkese Bond No.9 in Russia Il marchio è nel portafoglio dell’azienda italiana dal 2019. Dal 2020 la divisione Export si occuperà anche di sviluppare il business del brand nei più importanti retailer e department store russi di Marika Gervasio

2' di lettura

Il brand newyorkese Bond No.9 conferma la fiducia in Beauty and Luxury e affida alla divisione export la distribuzione dei suoi prodotti in Russia.

Nel 2019 Il Famoso luxury brand entra nel portfolio di Beauty and Luxury, affidato alla divisione Alta Profumeria che ne consolida la presenza nel mercato Italiano.

A fronte di questo successo, da gennaio 2020 il team export di Beauty and Luxury - divisione creata l’anno scorso all’interno della realtà distributiva italiana - firma un contratto di agenzia per la distribuzione di Bond No. 9 in Russia, con l'obiettivo di sviluppare il business del celebre marchio in questo mercato strategico, posizionandolo nei più importanti retailer e department store.



La distribuzione riguarderà l'intera gamma di prodotti del brand, incluse le iconiche fragranze newyorkesi, le esclusive Swarovski Collections e la recente Lips Collection, prima collezione di leggendari colori per le labbra.



«Siamo lieti di lavorare con un marchio cult come Bond No. 9 e ci impegneremo a fondo per svilupparne il business in un mercato con un potenziale così elevato come la Russia - commenta Antonella Panepinto, export manager di Beauty and Luxury -. Ci auguriamo inoltre di espandere presto la collaborazione ad altri mercati».



Bond No. 9, nato 16 anni fa al numero 9 di Bond Street in NoHo, è una collezione di fragranze che descrive il carattere dinamico e vibrante della città di New York e il suo spirito caleidoscopico sempre fonte di ispirazione. La collezione Bond No.9 composta da profumi femminili, maschili e unisex ha una duplice missione: far rivivere l'arte della profumeria e identificare ogni quartiere di New York con un profumo tutto suo. Dalla più audace alla più estrosa, ciascuna fragranza trasmette energia e coraggio, racchiude un sogno e lo spirito intransigente di questa grande città.