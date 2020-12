Bebè, scuole e disabili: ecco i pacchetti di aiuti delle Casse professionali

L’emergenza sanitaria

Ma il Covid ha costretto a rivedere in corsa anche molti di questi sostegni, già prima a volte insufficienti rispetto alle domande. Un caso su tutti: quest’anno Cassa forense non ha riproposto l’assegno per i nuovi nati. Da un lato per far fronte ad altre esigenze straordinarie Covid, dall’altro perché uno strumento simile, il bonus bebé, è arrivato in emergenza anche per i professionisti dallo Stato. Va detto però che la Cassa prevede nel 2021 quasi di raddoppiare i fondi per la genitorialità da 1,75 a 3 milioni di euro. In attesa che il Governo scopra le carte proprio sull’assegno unico anche per i professionisti.

UNA PER UNA LE MISURE DI SOSTEGNO

1 - ARCHITETTI E INGEGNERI (INARCASSA)

Indennità di paternità

In vigore dal primo gennaio 2018, è erogata per il periodo in cui la madre non ha diritto ad analoga indennità. Il beneficio è riconosciuto per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia anche quando la madre non è una libera professionista o una lavoratrice e non ha diritto a una misura analoga

Beneficiari 2019: 242 -

Importo medio: 3.557 euro

Indennità ai figli con disabilità

L’intervento è finalizzato all'assistenza dei figli con minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 104/1992, o di quelli con disabilità più gravi (articolo 3, comma 3, della legge 104) che compromettono l’autonomia personale

Beneficiari 2019: 161 disabili e 788 disabili gravi - Importi medi: rispettivamente 600 e 3.120 euro annui