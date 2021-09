Bebe Vio / Dal rischio di morire all’oro bis: la stoccata più bella di Bebe

Bene, Bebe, bis. Oro a Rio 2016, giovanissima, e bis a Tokyo, sempre contro la cinese Zhou. Bebe è un vulcano in pedana, stoccate infinite, una in fila all’altra, a una velocità tale che neppure gli arbitri la riescono a seguire. Lei, star internazionale da copertina e cascata di energia pura, gareggia così, sul filo dei secondi, perché tutto va preso, cotto e mangiato, senza che neppure un attimo scorra invano. Troppo preziosa la vita per perderne anche solo una goccia. La sua azione è letale e vincente. Poi, sulla stoccata finale del 15-9 contro la cinese, scoppia in un pianto infinito e sconsolato: «Se sembra impossibile allora si può fare …2 volte», scrive ai suoi 1,2 milioni di follower su Instagram. La vita le sta sempre troppo stretta, è sempre troppo poca e la vuole tutta. Perché? Lo confessa con l’oro al collo: «Ad aprile ho rischiato di morire per un’infezione da stafilococco. La prima diagnosi era amputazione entro due settimane dell’arto sinistro e morte entro poco». Immensa anche in questo, ha raccontato il suo dramma solo a gare concluse perché non diventasse un eventuale alibi per prestazioni non alla sua altezza. E ha anche scherzato sul nome del dottore che l’ha seguita, Riccardo Accetta dell’Istituto Galeazzi di Milano: «Questa medaglia è per l’ortopedico e il suo staff che hanno fatto un miracolo». Il miracolo, poi, l’ha fatto lei: dopo l’intervento al gomito - era inizio aprile - mancavano 119 giorni all’alba di Tokyo. Si è allenata, ha ritrovato pedana e vittorie: l’oro nel fioretto individuale e l’argento con le compagne Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia. Ha vinto 23 dei 24 assalti fatti, ha dato 161 stoccate e ne ha ricevute 47. Ha ritrovato la voglia di scherzare, passando la sua protesi a un fotografo con un autoironico: «Ti darò sempre una mano». Soprattutto ha ritrovato il piacere di azzannare la vita. Che è sempre una figata.

