Becce: «Limitare lo sviluppo del porto significa atrofizzare Venezia»

Il Paese, secondo Becce, « ha bisogno di una strategia di lungo periodo che miri a una crescita armonica e sostenibile del porto di Venezia nei prossimi decenni. L’hub portuale gioca, infatti, un ruolo strategico non solo con le crociere ed il turismo, ma rappresenta uno snodo fondamentale nel comparto delle merci varie, alimentando una quota importante dell’industria siderurgica del Nord Italia; per non parlare dell’agroalimentare, dell’impiantistica in esportazione e dei container».

Pnrr e comunità energetiche

Grazie anche alla recente rimodulazione del Pnrr, riflette Becce, «il futuro dei porti sarà sempre di più orientato ad uno sviluppo integrato col territorio attraverso le comunità energetiche. E Venezia, da questo punto di vista, ha grandi potenzialità, dovute sia agli investimenti di riconversione del comparto industriale, sia alla produzione di energie rinnovabili correlate all’ampia disponibilità di aree coperte dei magazzini per le merci varie».

A Venezia, conclude il presidente della Port community, «viviamo una situazione paradossale, con il concorso di idee (per la realizzazione di attracchi per crociere e container fuori dalle acque protette della laguna, ndr) bloccato (dal Tar, ndr) e i dragaggi all’impasse, con un piano per identificare le aree di conferimento fermo da 20 anni. Intanto, nelle altre città-porto, Genova e Trieste fra tutte, non stanno certo a guardare. Lì si sta cercando di portare avanti una visione prospettica di 50-100 anni». Anche Venezia, secondo Becce, dovrebbe fare così.

