Be.Cultour, un pledge found per il turismo culturale sostenibile

Supportare gli investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale per realizzare iniziative circolari. Questo l’obiettivo del Progetto Be.Cultour, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di Horizon2020. Partner strategico del Progetto, coordinato dal Cnr, la società di consulenza altamente specializzata Iniziativa che ha predisposto per la sua realizzazione un modello basato sull’autonomia decisionale degli investitori. Si tratta di un Pledge Fund, concepito ad hoc, per finanziare le iniziative di turismo culturale circolare e sostenibile previste dal Progetto, che devono essere allineate agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e prestare particolare attenzione alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione delle aree rurali, dei territori e degli ecosistemi dell’innovazione locale, alla creazione di impatto positivo nella comunità di riferimento.

Il progetto punta a promuovere le risorse culturali e naturali abbandonate, sottoutilizzate e meno conosciute, valorizzare capitale umano e diritti umani, ridurre la pressione turistica su territori sovrasfruttati, nonché i rifiuti e il consumo di risorse naturali (energia, acqua, suolo, biodiversità), aumentare l’utilizzo di energia pulita e mezzi di trasporto verdi, riciclare e riutilizzare materiali e prodotti, valorizzare le produzioni alimentari e artigianali locali, culturale. Il tutto ricorrendo anche all’ausilio dell'innovazione tecnologica: i sistemi Ict, Ai, 5G e Iot possono essere utilizzati per una migliore gestione dei flussi turistici per evitare il sovraffollamento, migliorare l’accessibilità e la sicurezza e promuovere politiche basate su prove per migliorare il benessere delle comunità locali, nonché l’esperienza dei visitatori.

Con Be.Cultour Iniziativa conferma la leadership sui temi della finanza sostenibile e dei fondi europei, e supera i 500 milioni di euro di progetti di Ricerca e Sviluppo di aziende italiane, supportati da risorse nazionali e dell’Unione Europea negli ultimi 12 anni. «Per il progetto Be.CULTOUR», spiega il ceodi Iniziativa Ivo Allegro, «nell’ambito della nostra crescente specializzazione sugli strumenti finanziari innovativi, abbiamo disegnato un modello di investimento che si ispira ad alcuni elementi caratteristici del “Pledge Fund”, semplificandoli e rendendoli ibridi con la logica del club deal».

Il Pledge Fund è una soluzione finanziaria innovativa per conseguire obiettivi di carattere sociale, anche in chiave Esg, con investimenti mirati, sia in denaro che in natura, in iniziative di economia circolare in ambito turistico, culturale, creativo. Al «fund» possono partecipare sia investitori professionali che persone giuridiche e fisiche, nonché aggregazioni di persone, che desiderino partecipare all'iniziativa di investimento. L’apporto degli investitori partecipanti al Pledge Fund nelle singole iniziative potrà essere conferito sia sotto forma di equity, di partecipazione azionaria, che come contributo in-kind, rappresentato da servizi, disponibilità di beni mobili e immobili e know-how.