Beduschi (GroupM): «Nel 2020 la pubblicità perderà 1,5 miliardi» Parla il Ceo e Chairman di GroupM, la holding di investimenti media del Gruppo Wpp: «A marzo e aprile il mercato ha ceduto il 50%. L’anno chiuderà tra -17 e -20%» di Fabio Grattagliano

Massimo Beduschi, Ceo e Chairman di GroupM

5' di lettura

L’emergenza sanitaria avrà un impatto sugli investimenti pubblicitari nel 2020 ipotizzato in una forchetta che va dal -17 al -20%, a seconda del perimetro. Sono i numeri pesanti di Massimo Beduschi, Ceo e Chairman di GroupM, la holding che si occupa degli investimenti media del Gruppo Wpp, di cui è anche consigliere delegato. Una realtà che in Italia amministra quasi il 40% dei budget pubblicitari e che rende la sua stima significativa. Tradotto in denaro sonante, si tratta di una perdita di oltre un miliardo e mezzo di euro, con cali superiori ai 500 milioni ciascuno per tv e web, di 150 milioni per i quotidiani, e di circa cento milioni a testa per radio, stampa periodica e pubblicità esterna.

«È un calo molto significativo se pensiamo che neppure nelle crisi del 2009 e del 2012 abbiamo toccato livelli così profondi. Nel 2009 con un Pil a – 5,5%, l’advertising ha registrato un calo di poco superiore all’11%. Ma è pur vero che, in nessuno dei casi precedenti ci siamo trovati ad affrontare una crisi simmetrica, con un calo dell’offerta che ha causato una immediata crisi della domanda - specifica Beduschi -. Con un’ulteriore grande incognita, ossia come la domanda evolverà nei prossimi mesi, una volta usciti dalla contingenza più stringente».

Beduschi, due mesi di fuoco. Che cosa è successo?

Che a marzo e, soprattutto ad aprile, gli investimenti pubblicitari hanno subito un contraccolpo mai visto. In questi due mesi il mercato ha perso il 50% rispetto al 2019. La chiusura di moltissime attività, e dell’intera filiera del retail, fatta eccezione per quella relativa ai beni di prima necessità, ha comportato una ripercussione diretta sulla spesa pubblicitaria, che è stata congelata, spostata o peggio, cancellata. La possibilità di ricorrere a vendite e acquisti attraverso le piattaforme digitali ha solo lievemente mitigato le perdite, e non per tutti. Basti pensare al mondo dell’auto che ha visto calare le immatricolazioni a marzo dell’85%, e del 97% ad aprile, e che rappresenta uno dei settori nevralgici della spesa pubblicitaria.

Quali sono le dinamiche specifiche con cui l’ impatto si è avvertito nei diversi media?

Il calo riguarda tutti i mezzi, anche quelli che hanno visto migliorare le loro performance di audience come la televisione e il web. Nei mesi di lockdown l’audience televisiva è cresciuta del 30/40% trasversalmente su tutti i target, ma con accentuazioni su quelli più giovani, così come il web ha visto crescere tutte le componenti che vanno dai siti di informazione, al consumo di video e social. Eppure entrambi si dovranno confrontare con un anno in calo a doppia cifra. Le nostre previsioni attuali vanno da un -60% per il Cinema, che sta ancora sperimentando una chiusura totale, a un -17% per la tv, così come per il web.

Il discorso vale anche per Google e Facebook? Un inedito assoluto.

Quest’aspetto merita un approfondimento perché c’è una bassissima visibilità, in quanto i big player non sono in nessun modo monitorati da fonti ufficiali né rilasciano dichiarazioni sulla loro raccolta pubblicitaria a livello paese. Comportamento ribadito, per non dire accentuato, in questa situazione. Ma è indubbio che anche loro stanno avendo un impatto negativo dalla crisi e dal lockdown. Un impatto aggravato dal fatto che una quota consistente delle loro risorse deriva dallo small business, cioè tutte quelle attività che vanno dagli hotel, ai ristoranti, dai negozi ai servizi alla persona.