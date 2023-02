Beewise App. Da oggi, per investire, bastano 10€ e un telefono

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Millennial e GenZ, per rivoluzionare le cose, non è mai servita una piazza. È sempre bastato un Wi-Fi.

Non a caso un bel cambiamento sta avvenendo proprio adesso, attraverso lo smartphone di tanti giovani tra i venticinque e trentacinque anni, ragazzi a volte senza grandi risparmi, spesso con grandi ambizioni. Al loro fianco c’è Beewise, la prima app di investimento del gruppo Azimut, che li aiuta a mettere da parte il gruzzoletto necessario a comprare casa, iscriversi a un master, aprire un’attività o partire per un viaggio. Come? Rendendo il mondo degli investimenti più facile e accessibile. Sì, perché per investire, con Beewise, non serve essere degli esperti. E soprattutto bastano 10€ e un sogno da realizzare.



Vediamo come funziona. L’app si scarica gratuitamente dagli app store e la creazione del profilo personale si completa in pochi passaggi. Dopo aver individuato il proprio profilo di investimento si imposta un traguardo a scelta e una tempistica per raggiungerlo.

Quindi si sceglie un portafoglio tematico in cui investire: Smart cities, Technology, Future Generations, Environment o Breakthrough healthcare. Come suggeriscono i nomi, i portafogli contribuiscono a rendere il mondo un luogo migliore. E per raggiungere questo scopo, Beewise ha anche consolidato una partnership con WeForest: chi usa l’app può decidere di donare l’1% di ogni investimento per finanziare la riforestazione.

Per completare, basta collegare l’app al proprio conto corrente e definire un importo da versare. Grazie alla funzione Personal Financial Manager, le spese sono sotto controllo: si possono impostare budget mensili, vedere quanto si sta risparmiando e rinvestire l’eccedenza direttamente con l’app.



