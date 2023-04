Beewise App. Da oggi tutti possono investire, aiutando il pianeta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Beewise è un'app di ultima generazione e, come tale, si ribella alle classiche logiche della finanza e del profitto.

Non c'è alcun wolf di Wall Street tra le sue fila, ma ragazzi che vogliono aiutare altri ragazzi a investire e a raggiungere in futuro i propri traguardi. Come? Parlando chiaro, coinvolgendo tutti (bastano solo 10€ per iniziare a investire) e facendo educazione finanziaria. Tutto cercando di proteggere il nostro caro pianeta Terra.

I Beewiser, infatti, sono convinti che il miglior modo di generare profitto sia investire in progetti e imprese che hanno un impatto positivo sulla società e obiettivi di sviluppo sostenibile.



BEEWISE, L'APP PER INVESTIRE SOSTENIBILE

I portafogli tematici di Beewise sono Future Generations, Smart Cities, Technology, Environment e Breakthrough Healthcare. Come suggerito dai nomi, investendo in questi portafogli si contribuisce allo sviluppo dei mercati emergenti, di città più evolute ed efficienti, di innovazioni tecnologiche, di soluzioni sostenibili e di ricerche medico-scientifiche. Ma non è solo una questione di nomi. Questi portafogli hanno criteri ESG integrati (Environmental, Social e Governance), tre dimensioni fondamentali per misurare e verificare l'impegno in termini di sostenibilità di un'impresa.

L'impegno di Beewise per la sostenibilità, tra l'altro, non finisce qui. La startup ha attivato una partnership con WeForest, un'associazione no-profit che si occupa di riforestazione. Beewise finanzia alcuni progetti ed estende questa possibilità anche agli utilizzatori dell'app, che possono scegliere di donare l'1% di ogni investimento alla stessa causa.



BEEWISE, L'APP PER INVESTIRE DA ZERO

E chi non ha studiato economia e finanza? Non c'è problema, Beewise è anche per chi di mercati finanziari non sa nulla e cerca investimenti potenzialmente interessanti.

Per diventare un investitore sono sufficienti uno smartphone e 15 minuti di tempo. Tutta la procedura di creazione e identificazione del proprio profilo finanziario è guidata, i passaggi sono spiegati in modo semplice e conciso. L'utente deve solo definire gli obiettivi e i tempi del suo investimento, per esempio l'acquisto di un'automobile elettrica da 30.000 euro entro il 2035.

Quindi cosa resta da fare? Basta decidere una cifra da investire ogni mese, che appunto può essere anche di soli 10€, e stare a guardare i propri investimenti mentre crescono, gestiti direttamente dagli esperti di Azimut.

Insomma, Beewise è un ottimo strumento per i Millennial che non vogliono semplicemente fare soldi, ma che preferiscono realizzare concretamente i propri progetti. Per quei giovani che vogliono far coincidere la crescita personale con la responsabilità sociale.

D'altronde, anche “il futuro non è più quello di una volta”. Quello delle nuove generazioni coincide con quello del pianeta.