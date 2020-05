Behrouz Boochani: «Sei anni prigioniero dell’Australia» Lo scrittore curdo iraniano è stato detenuto insieme a migliaia di richiedenti asilo senza un’accusa né una condanna: «Un crimine contro l’umanità e nessuno se ne cura». Il racconto in un potente memoir di Lara Ricci

«I media si stupiscono di come abbia potuto scrivere un intero libro inviando di nascosto dai miei carcerieri messaggi whatsapp. Ma questo non è niente di straordinario, ciò che è incredibile è che in questo mondo una democrazia liberale come l'Australia possa commettere crimini contro l'umanità e nessuno se ne curi!».

Il poeta, giornalista, documentarista curdo iraniano Behrouz Boochani ha 37 anni, sei passati in prigione. O meglio, in quello che gli australiani chiamano Manus Island regional processing centre (centro di smistamento regionale di Manus Island). Un luogo di tortura dove fame, sete, insonnia, calore, condizioni igieniche rivoltanti e violenza psicologica sono usati per controllare i detenuti, pardon, i richiedenti asilo, qui trattenuti per 7-8 anni senza un'accusa, una sentenza, una condanna. Solo in attesa che venga vagliata la loro domanda.

Un sistema spietato e kafkiano studiato per annichilire gli individui, farli sbranare tra loro e al loro interno, svilendoli e inducendo comportamenti masochistici, distruggendone ogni ambizione e speranza, come Boochani descrive con maestria in Nessun amico se non le montagne. Prigioniero nell’isola di Manus (tradotto dal persiano all'inglese da Omid Tofighian e dall'inglese all'italiano da Alessandra Maestrini, Add editore, pagg. 432, € 18). «Almeno 16 persone sono state uccise dalle guardie mentre ero a Manus, più di cento si sono suicidate» racconta, durante una videointervista. Dopo la pubblicazione del libro, nel 2018, lo scrittore ha ricevuto numerosi premi letterari, tra cui il Victorian Prize, e a novembre scorso ha potuto lasciare la Papua Nuova Guinea con un visto di un mese per tenere alcune conferenze in Nuova Zelanda, dove è rimasto per via della pandemia, in attesa che un Paese gli conceda asilo.

«In Australia non c'è una legge che protegga i rifugiati di fronte al ministero dell'Immigrazione, che fa tutto ciò che vuole. Esilia innocenti per anche 10 anni e non lo deve giustificare a nessuno. Imprigiona bambini per 3-4 anni. E ancora non c'è un'inchiesta indipendente». Nemmeno dopo il successo mondiale del suo libro di denuncia? «No».

Laureato in scienze politiche e geopolitica, Boochani ha cofondato la rivista in lingua curda «Weyra», che gli è costata la messa al bando del regime. «Volevo andare in un posto dove sentirmi al sicuro. E invece sono finito in quella situazione terribile». Il libro si apre con la descrizione del viaggio che lo porta alla spiaggia indonesiana dove si imbarcherà alla volta dell'Australia. Una tempesta li investe e nelle onde altissime che travolgono il barcone si trova l'unica descrizione dell'oppressione del Kurdistan: le onde sono montagne su montagne, che si susseguono all'infinito come nel suo Paese natale, sempre più minacciose, finché compaiono «file di carri armati, ed elicotteri, armi e corpi morti. Cumuli di morti e il pianto delle donne».