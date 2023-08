Bei, entro il 18 agosto le candidature alla presidenza. In pole l'ex ministro Daniele Franco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel mezzo della contesa sulle alleanze al Parlamento Ue, la nomina del nuovo presidente della Banca europea per gli investimenti apre l’intreccio delle manovre politiche che arriveranno, alla metà del 2024, a comporre il puzzle dei nuovi vertici comunitari, dalla Bce alla Commissione. Tutte partite legate da un minimo comun denominatore: la volontà dei big dei Ventisette di accaparrarsi i posti di maggior peso. E in prima fila per dirigere la Bei c’è l’ex ministro delle Finanze italiano Daniele Franco. La corsa per l’apice del braccio finanziario Ue con sede a Lussemburgo prenderà ufficialmente il via il 18 agosto, allo scoccare del termine per le candidature dei governi nazionali.

Le candidature rivali

E le rivali per eccellenza dell’ex titolare di via XX settembre sono due pesi massimi in quota rosa: la vicepresidente danese della Commissione Ue, Margrethe Vestager, e la vicepremier spagnola Nadia Calvino. Nominata da Copenhagen e pronta a prendersi l’obbligato periodo di congedo a Bruxelles fino all’esito dell’investitura, fino a poche settimane fa la danese era data per favorita, salvo poi incappare in uno screzio con la Francia sulla nomina - sfumata - ai suoi servizi dell’economista americana Fiona Scott Morton, osteggiata da Emmanuel Macron in persona. Un flop dalle pesanti ripercussioni in vista dell’accordo Ue che per prassi dovrà essere a maggioranza qualificata, con un doppio assenso di 18 Paesi membri a rappresentanza del 68% del capitale sottoscritto della Bei.

Franco in pole position

Difficile per la liberale convincere Parigi - che al pari di Roma e Berlino detiene con il 16% la fetta più importante di azioni - a concederle il suo favore. Mentre a offuscare il fato della punta di diamante di Madrid, entrata a tutti gli effetti nella rosa dei papabili dopo settimane di indiscrezioni, si staglia invece l’ombra dello stallo post-elettorale iberico che rende arduo per Pedro Sanchez fare a meno della sua fedelissima. L’ex ministro del governo di Mario Draghi, complice il suo alto profilo tecnico, resta dunque saldo in testa alla volata per ottenere un consenso capace di mettere d’accordo Nord e Sud, piccoli e grandi, e rimpiazzare dall’1 gennaio il tedesco dai due mandati Werner Hoyer. Una corsa importante per Roma, priva di un presidente della Bei dal lontano 1959.

Cipollone in corsa per il board della Bce

E che si lega a doppio filo al giro di poltrone in seno al board della Bce. Con l’addio di Fabio Panetta - da novembre al timone della Banca d’Italia -, l’italiano favorito per riempire il seggio vuoto sembra essere il vicegovernatore di via Nazionale, Piero Cipollone, non ancora ufficializzato dal Mef ma dal profilo solido nella visione degli analisti. A ostacolarlo ci sono però i Paesi più piccoli con mire di rappresentanza a Francoforte. Equilibri delicati per il governo italiano chiamato a scegliere con attenzione le mosse per non restare a bocca asciutta nei posti di rilievo alla Commissione per il dopo Paolo Gentiloni.

Le manovre agostane a Bruxelles

Il momento decisivo per la Bei si consumerà alla riunione informale dei ministri delle Finanze Ue il 16 settembre a Santiago de Compostela. E, con i contatti per costruire le alleanze tra i governi che avanzano a pieno regime, a Bruxelles le manovre agostane non conoscono sosta. Presto orfana di due dei suoi tre vicepresidenti esecutivi - oltre a Vestager, dal 14 agosto anche Frans Timmermans, l’uomo del Green Deal Ue, sarà in congedo fino al 22 novembre per la battaglia elettorale alla guida del centrosinistra in Olanda -, l’esecutivo Ue farà le prove generali di rimpasto dei portafogli. Con un von der Leyen bis che al momento nei corridoi Ue appare l’unica via plausibile capace di mettere d’accordo il traballante asse franco-tedesco. Ma a indicare il trend politico ci penseranno gli elettori, al voto anche in Polonia il 15 ottobre.