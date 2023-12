Bei, Nadia Calviño designata presidente: la ministra spagnola batte la danese Vestager

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo fonti Ue la ministra spagnola Nadia Calvino è emersa, nella riunione di stamattina dell’Ecofin, quale candidata alla presidenza della Banca europea degli investimenti. Ora si tratterebbe soltanto di completare gli aspetti procedurali della nomina. Ancora non c’è un annuncio ufficiale in tal senso. Gli altri due candidati erano la danese Margrethe Vestager, commissaria all’Antitrust europeo che si è autosospesa per la “campagna” per guidare la Bei, e l’ex ministro dell’economia italiana Daniele Franco. Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha confermato che la spagnola è stata designata dall’Ecofin a guidare la Banca europea degli investimenti.

Nel confronto durante la colazione informale dell’Ecofin, «il ministro Giancarlo Giorgetti è intervenuto contestando la procedura utilizzata per la selezione della candidata Nadia Calvino e ha detto che il percorso è sbagliato ma ha concluso, citando Boskov, “rigore è quando arbitro fischia”», prendendo quindi atto della decisione politica comune su Calvino. È quanto si apprende da fonti del Mef. Ora inizierà la procedura tecnica sulla nomina di Calvino.

