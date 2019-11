Beiersdorf lancia un marchio 100% made in Italy e sostenibile La storica azienda nata Amburgo 130 anni fa lancia Florena Fermented Skincare una nuova linea di cosmetici naturali certificati per il viso di Marika Gervasio

2' di lettura

Beiersdorf - storica azienda nata Amburgo 130 anni fa e che oltre a Nivea ha in portafoglio anche i brand Eucerin, La Prairie, Labello e Hansaplast - lancia Florena Fermented Skincare: la nuova linea di cosmetici naturali certificati per il viso che per la prima volta introduce la fermentazione sul mercato di massa europeo.



Frutto di un progetto 100% italiano, pensato e sviluppato dal team Beiersdorf Italia, Florena Fermented Skincare unisce naturalità ed efficacia grazie alla fermentazione, un processo di trasformazione antico e naturale nel mondo cosmetico. La fermentazione è, infatti, un booster naturale che trasforma preziosi ingredienti come fiori e oli, rendendoli più potenti.

«Gli oli fermentati di Florena - fanno sapere dall’azienda - contengono almeno 10 volte più acidi grassi essenziali. Ad esempio, l’olio di oliva fermentato contenuto nei prodotti del marchio contiene 50 volte più Omega 6 e Omega 9 rispetto all'olio di oliva non fermentato. Per questo le nostre formule hanno una potente funzione antiossidante, che combatte i radicali liberi e rafforza il film idrolipidico della pelle, proteggendola dalle influenze esterne».

Nella scelta delle materie prime, nello sviluppo delle formule e nella creazione dei prodotti finiti è stato scelto di seguire i principi della green chemistry così da creare prodotti eco-friendly. Le formule sono vegan e composte minimo al 99% da ingredienti di origine naturale, nel pieno rispetto dei requisiti Cosmos Natural. Anche le fragranze sono naturali. Inoltre il packaging delle creme viso è stato pensato per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale. I vasetti sono infatti di plastica riciclata al 100% e soprattutto, a parità di contenuto, pesano 6 volte meno della media: solo 7 grammi. Anche le confezioni esterne sono realizzate in carta riciclata al 75% minimo.



«Molti consumatori oggi si concentrano su prodotti naturali e sostenibili perché naturalità, autenticità e sostenibilità rappresentano il loro ideale di bellezza autentico - afferma Andrea Mondoni, general manager Mu Southern Europe -. Florena Fermented Skincare nasce proprio per soddisfare il desiderio dei consumatori che sono alla ricerca di cosmetici naturali certificati che sappiano combinare ingredienti di origine naturale a massima performance ed efficacia» .