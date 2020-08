Farnesina: anche italiana tra le vittime di Beirut. Incendio ed esplosioni forse causati da saldatura di una porta

9:23 Militare italiano ferito: noi fortunati

“Ricordo un boato fortissimo, indescrivibile. Gli avvenimenti si succedevano molto velocemente. Subito dopo l'esplosione c'è stato un attimo di smarrimento, abbiamo fatto un controllo tra noi per vedere se qualcuno stava peggio degli altri e ci siamo rasserenati. Io non mi ero nemmeno accorto della ferita: avevo un po' di sangue dalla mano,ma niente di trascendentale. La cosa che tuttora ci preoccupa è la situazione della popolazione libanese. Non è stata una bella esperienza, ma noi siamo stati fortunati altre persone purtroppo no”. Così il caporal maggiore capo scelto dell'Esercito Italiano Roberto Caldarulo racconta le fasi dell'esplosione a Beirut. “I soccorsi sono stati quasi tempestivi nonostante la strade non fossero al massimo della praticabilità. La cosa bella è stata vedere la colonna del contingente italiano di Unifil quando è venuta prenderci. È stato bellissimo: il viaggio un po' lungo , siamo arrivati in base verso l'alba. Vedere l'alba è stato l'inizio di un nuovo giorno”.

“Per noi era una normale giornata di lavoro - riferisce il maggiore -. Stavamo preparando tutto quello che serviva per la prossima attività . Noi siamo un nucelo Jmou e aiutiamo gli assetti per l'afflusso e il deflusso da e per i teatri operativi con i trasporti multimodali. Stavamo trascorrendo la giornata in massima serenità”. Nonostante la sorpresa per l'improvvisa esplosione “siamo stati coesi e lucidi e una volta visto che la situazione sanitaria era a posto ci siamo prodigati per avvisare le nostre famiglie a casa per farli stare più sereni. Noi ce la siamo cavata - conclude - stiamo bene, speriamo che le cose vadano sempre meglio”