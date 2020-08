Beirut, esplode deposito di nitrato di ammonio. Oltre 100 morti e 4mila feriti. L’appello: lasciate la città. Trump: sembra attentato

Il governatore: come Hiroshima, disastro senza precedenti

«Beirut è una città distrutta», e le esplosioni di oggi sembravano «Hiroshima»: lo ha detto ad una emittente libanese, trattenendo a stento le lacrime, il governatore di Beirut, Marwan Aboud, definendo quanto accaduto «un disastro nazionale senza precedenti». Aboud si è recato sul luogo dell'esplosione, al porto di Beirut, rivelando che tra i dispersi vi sarebbero numerosi vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere l'incendio conseguente alla prima esplosione.

«Ho visto una palla di fuoco e del fumo che fluttuava sopra Beirut. La gente urlava e correva, sanguinava. I balconi erano stati fatti saltare in aria dagli edifici. Il vetro dei grattacieli si è frantumato ed è caduto in strada», ha detto un testimone della Reuters.

Fonti mediche: si cercano persone sotto le macerie

La forza d’urto dell’eplosione ha provocato anche il crollo di un edificio di tre piani: al momento si cercano persone intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito, citando fonti mediche locali, il presidente dell'Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi), Fouad Aoudi, in contatto con i colleghi locali i feriti ospedalizzati sarebbero circa 75, alcuni travolti mentre passavano in strada. Tutti gli operatori sanitari sono stati chiamati - ha aggiunto - a rendersi disponibili per i soccorsi.

L’attesa per il verdetto del processo per autobomba Hariri

L’esplosione nella zona portuale della città è avvenuta alla vigilia dell’attesissima sentenza sull’omicidio nel 2005 dell’ex premier Rafik Hariri. Un tribunale dell'Onu emetterà il suo verdetto nel processo a quattro sospetti per l'omicidio con autobomba di Hariri. Tutti e quattro sono membri del gruppo Hezbollah sostenuto dall'Iran, che ha costantemente negato qualsiasi ruolo nella morte di Hariri. Sono stati processati in contumacia e il verdetto è atteso per venerdì 7 agosto.

Israele offre aiuto a governo libanese

Israele ha offerto al governo libanese - attraverso intermediari internazionali - “aiuti umanitari e medici e immediata assistenza di emergenza”. L'iniziativa, a seguito dell'esplosione di oggi a Beirut, è del ministero degli affari esteri guidato da Gabi Ashkenazi e del ministero della difesa di Benny Gantz. Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha detto che Israele condivide “il dolore del popolo libanese e offre sinceramente il suo aiuto un questo momento difficile”. Il premier libanese Hassan Diab ha chiesto ai “Paesi amici” di aiutare il Libano. “Lancio un appello urgente a tutti i Paesi fratelli che amano il Libano a stare al suo fianco e ad aiutarci a guarire le nostre ferite profonde”, ha detto il premier in un discorso televisivo.