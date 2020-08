Beirut, si dimette il Governo. Premier Diab: esplosione dovuta a corruzione endemica

16:58 Bolsonaro nomina suo predecessore capo di una missione di aiuto

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha nominato il suo predecessore, Michel Temer, come suo rappresentante in una missione di aiuto in Libano, da dove mercoledì partirà un aereo con medicine e cibo. “In questo momento difficile, il Brasile non sta sfuggendo alle sue responsabilità, ho invitato come mio inviato speciale e capo della missione il signor Michel Temer, figlio di libanesi”, ha dichiarato il capo dello Stato. “Eravamo, siamo e saremo sempre al fianco dei nostri fratelli e amici libanesi”, ha detto Bolsonaro, ricordando che il Brasile ospita “la più grande comunità libanese del mondo”.

La scelta di Temer è stata annunciata da Bolsonaro durante una videoconferenza convocata dalle Nazioni Unite e dal presidente francese, Emmanuel Macron, per affrontare la crisi umanitaria scoppiata a Beirut dopo le esplosioni avvenute la scorsa settimana nel porto cittadino. Temer, che ha governato dal 2016 al 2018, non può lasciare il Brasile senza autorizzazione giudiziaria, dato che sta affrontando alcuni processi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Lava Jato', la Mani Pulite locale.