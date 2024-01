Belgio: Cook and Book a Bruxelles

Libri e cucina è il concept di Cook & Book di Woluwé-Saint-Lambert, in Place du Temps Libre 1, a Bruxelles (esiste un’altra libreria più piccola del circuito, in Chaussée de Waterloo 1357). Questa libreria-ristorante, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22, invita a trascorrere del tempo di qualità fra volumi che accontentano gusti letterari di adulti e bambini. Due sono i blocchi in cui è suddivisa e nove sono le sezioni fra cui è possibile aggirarsi, che comprendono uno spazio per bambini; quello dedicato alla letteratura arredata con libri sospesi al soffitto e tavoli espositivi che presentano una ricca selezioni di titoli in varie lingue; il reparto dei fumetti; la sezione dei libri di arte dove scovare volumi da collezione di architettura, pittura, design, moda, cinema e fotografia; quella dedicata al tempo libero. C’è persino una area arredata in stile trattoria italiana, con libri di cucina e di enologia; una stanza in puro stile british dedicata ai libri in lingua inglese; una vecchia roulotte statunitense che rappresenta un invito a partire grazie ad una vasta selezione di libri e guide di viaggio; infine non poteva mancare uno spazio per la musica con cd, libri e vinili.



