Belgio, due vittime svedesi in sparatoria a Bruxelles. Si indaga sul terrorismo, allerta ai massimi

Nella serata del 16 ottobre un uomo ha aperto il fuoco in centro a Bruxelles, vicino a Place Sainctelette, uccidendo due persone di nazionalità svedese e dandosi poi alla fuga. Fonti di polizia citate dai media locali riferiscono che l’assalitore ha urlato «Allah akbar», uno degli elementi che ha spinto gli inquirenti a dare priorità alla pista terroristica. Le autorità belghe hanno deciso di alzare al livello massimo l’allerta.

I video di sostegno all’Isis dell’assalitore

L’attentatore, riporta il quotidiano Le Soir, aveva pubblicato diversi video dove sembrava rivendicare la sua affiliazione allo Stato islamico. «Viviamo per la nostra religione, moriamo per la nostra religione, grazie a Dio» recita una delle clip ora al vaglio degli inquirenti. Il portavoce del centro nazionale di crisi Antoine Iseux ha dichiarato ai media locali che l’istituzione sta « monitorando la situazione. Per il momento, il caso è ancora monitorato dalla procura di Bruxelles», ha spiegato.

Le immagini scattate da un residente mostrano un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco che scende da uno scooter e spara diversi colpi in strada, a quanto si apprende attorno alle 19:15. Le autorità hanno poi chiesto di non difendere altri contenuti analoghi per «rispetto delle vittime». È probabile che i due cittadini uccisi nell’attacco fossero tifosi della nazionale di calcio svedese diretti allo stadio Heysel, dove era in programma una partita con il Belgio per le qualificazioni agli Europei del 2024. L’incontro è stato poi sospeso dopo il primo tempo, con gli spettatori bloccati sugli spalti in attesa di sapere come sarà organizzata l’uscita.

Il precedente del 2016

Il primo ministro Alexander De Croo si è recato al centro con la titolare dell’Interno Annelies Verlinden per seguire l’evolversi dell’attacco. De Croo ha fatto appello ai cittadini della capitale perché rimangano «vigili» dopo le notizie circolate. «Stiamo monitorando la situazione e chiediamo ai cittadini di Bruxelles di essere vigili» ha dichiarato sui social il premier. Il premier ha dichiarato che ci potrebbe essere un nesso con il terrorismo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha detto esplicitamente che Bruxelles è stata colpita «di nuovo» da un attentato.

Le autorità non hanno fornito dettagli ulteriori. Il blitz arriva a oltre sette anni dagli attentati del 2016, quando gli attacchi terroristici fra aeroporto e metropolitana avevano ucciso 22 persone a pochi mesi dalla strage di Parigi del novembre 2015. Ora la tensione sta salendo di nuovo dopo che un agguato simile si è consumato ad Arras , nel nord della Francia, dove un giovane di origini cecene ha accoltellato a morte un professore nella sua ex scuola secondaria.