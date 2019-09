Bellanova, il ministro che ha fatto (letteralmente) esperienza sul campo Criticata per il suo aspetto e il suo titolo di studio, il neo ministro dell’Agricoltura conosce il settore meglio di tanti altri: ha lavorato come bracciante in Puglia fin dall’età di 15 anni di Francesca Milano

L’identikit dei nuovi ministri

3' di lettura

«Sono una ragazza di 60 anni, ho la libertà di poter dire quello che sento dentro: quello che mi appassiona è partecipare alla costruzione di un luogo dove si rispettano le regole». Era l’ottobre del 2018 e Teresa Bellanova saliva sul palco della Leopolda, accolta da una standing ovation. Grintosa, appassionata, “calda” come la terra in cui è cresciuta, lavorando come bracciante fin da quando aveva 15 anni. Oggi è ministro dell’Agricoltura, e dove non arrivano i titoli di studio (Bellanova ha la terza media, come sottolineano in molti sui social a mo’ di critica) arriva l’esperianza sul campo, o meglio sui campi, nel vero senso della parola.

Il neo ministro dell’Agricoltura è stata bersaglio di un duplice attacco: da un lato c’è chi ha criticato il look scelto per il giuramento al Quirinale; dall’altro chi ha commentato negativamente il suo passato da bracciante e il suo titolo di studio.

Sono però stati tantissimi anche i messaggi di solidarietà al ministro. «Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd», ha twittato il segretario Nicola Zingaretti. E il vicesegretario Andrea Orlando: «Orgoglioso del Pd che porta una ex bracciante al governo del Paese. Bellanova ha la terza media ma ha studiato all’università della lotta sociale. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state insultando sono quelle per cui la rispetto di più».

GUARDA IL VIDEO - L’identikit dei nuovi ministri

Teresa Bellanova si definisce oggi «una ragazza di 60 anni»; quando era davvero una ragazza, ha passato le sue giornate lavorando la terra sulle colline brindisine (è nata a Ceglie Messapica), in condizioni molto simili a quelle dei migranti che oggi lavorano nelle campagne del Sud. A 15 anni vede con i suoi occhi sue coetanee che muoiono nei campi: «Puoi fare quello che vuoi nel resto della tua esistenza - racconterà anni dopo in un’intervista a Repubblica -, ma sai che sei segnato».