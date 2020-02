Bellanova a Radio 24: sulla prescrizione andremo fino in fondo «Se una maggioranza è composta da quattro forze politiche si deve trovare la sintesi tra tutte, altrimenti si tratta di un' imposizione e così non va bene», dice il ministro delle Politiche agricole

«Faremo fino in fondo la nostra parte per garantire il diritto dei cittadini». Così Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva al Governo, a 24Mattino su Radio 24 ha risposto alla domanda se Italia Viva sia disposta a far cadere il Governo sulla prescrizione. «Il presidente Conte deve assumersi la responsabilità di decidere se ci sono le condizioni per andare avanti o se sfiducia la maggioranza. Se una maggioranza è composta da quattro forze politiche si deve trovare la sintesi tra tutte, altrimenti si tratta di un' imposizione e così non va bene».

Renzi: su Bonafede verificheremo cosa fare

«Teresa Bellanova ha sempre ragione». L'ex premier Matteo Renzi e leader di Iv conferma la linea esposta dalla sua collega di partito. «Per me no. Lo dica a Bonafede, se lo incontra» aggiunge l'ex premier alla domanda se questa battaglia sulla prescrizione valga una caduta del governo. Il leader di Iv ha poi confermato che la mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede è tra le ipotesi in campo. «Ciò che faremo nei confronti del ministro della Giustizia lo verificheremo alla luce dei comportamenti del Ministro stesso».