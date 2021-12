Belle complicazioni: su 24Hours tutte le novità del mondo dell’orologeria

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il nuovo numero di 24 Hours , in edicola da venerdì 10 dicembre, è dedicato alle complicazioni e racconta novità importanti.

A cominciare dalla Cover Story che ha per protagonista il Royal Oak Offshore Flying Tourbillon Automatico con Cronografo Flyback, modello d'impatto con il quale Audemars Piguet fa debuttare un inedito calibro e una cassa della dimensione mai vista nella collezione sportiva della casa. Poi ci sono l'Octo Finissimo Perpetual Calendar con il quale Bulgari segna il suo settimo record in tema di sottigliezza, vincendo anche il premio più prestigioso al Grand Prix d'Horlogerie di Ginevra, e il Calendario perpetuo in linea Ref. 5236P con il quale la maison ginevrina Patek Philippe ha introdotto una grande novità mostrando, in una sola finestrella sul quadrante, il giorno, la data e il mese.

Si continua con Van Cleef & Arpels che ha messo in scena un vero e proprio balletto con tanto di accompagnamento musicale in tre modelli di Lady Arperls Ballerines Musicales; con il tempo della natura per una serie di modelli di Grand Seiko e con una gallery che mostra sette orologi complicati realizzati da Vacheron Constantin, Breguet, Iwc, Richard Mille, Gucci, Ulysse Nardin e Frederique Constant.

24 Hours prosegue poi raccontando il Monsieur Superleggera Edition di Chanel, i tre Autobahn «Director’s Cut» di Nomos Glashütte disegnati dal premiato designer tedesco Werner Aisslinger, il connected watch di Garmin pensato per gli appassionati di running trail (ma non solo per loro) e con quattro interviste: alla stella degli All Blacks di rugby Beauden Barret, al pilota acrobatico da record Dario Costa, alla driver Christine Giampaoli Zonca, impegnata nel campionato Extreme E dedicato ai fuoristrada elettrici e al velista Giulio Desiderato.

Ultimo focus sulle preziosità presenti in questo numero, quelle create per il polso femminile da Rolex e Blancpain.