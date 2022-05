Belle e ribelli, prese per i capelli

I loro ritratti sono così un libro aperto sugli ultimi due secoli di storia e di costume degli Stati Uniti. Nel 1786, la Louisiana aveva votato una legge che obbligava le donne di colore, schiave o libere che fossero, a coprire i capelli in pubblico. Altrove era frequente che potessero perdere il lavoro o che glielo negassero perché i loro capelli erano considerati non in ordine: «Ecco alcune delle ragioni per cui ho creato questo progetto - dice Miller -. Crowns dimostra la comprensione, l’affetto, l’abbraccio storico, l’ottimismo oltre che il perdono».

Il poema di Patricia Smith

Accanto alle immagini anche un testo di Angela Bassett e un commovente scritto, Nap unleashed, firmato dalla poetessa e drammaturga Patricia Smith, che pare farci sentire l’eco di Martin Luther King, Toni Morrison o James Baldwin, voci che hanno ribaltato la storia dei neri d’America. I suoi versi trasudano sangue e orgoglio: «I nostri capelli sono lame. I nostri capelli non possono essere educati … le nostre corone, vivide e arroganti, stordite nella loro inclinazione, turbinano, devastano e irritano, sono il nostro vangelo, il nostro biglietto da visita, sono la nostra aureola, il modo in cui raggiungiamo il cielo». Per concludere che «nemmeno la storia può distorcere questa verità: nessuna donna porta la corona, tranne la regina». Ma questo è il libro delle regine, belle, fiere e coronate di libertà.

Crowns. My hair, my soul, my freedom

Sandro Miller, Angela Bassett, Patricia Smith

Skira, pagg. 168, € 65