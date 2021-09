Belmond cresce a Portofino, rilevata Villa Beatrice

I punti chiave Belmond

Portofino

La strategia

1' di lettura

Il gruppo di hotel di lusso Belmond - che fa capo a Lvmh - conferma in una nota di aver completato la transazione per l’acquisizione di Villa Beatrice, già Castello Odero, edificio storico del XX secolo, progettato dall'architetto Gino Coppedè e situato a Portofino.

La Villa - commissionata dal famoso imprenditore ligure Attilio Odero - si trova in uno dei

migliori punti panoramici della zona, proprio sopra Punta Caiega, offrendo così agli ospiti una privilegiata posizione e una vista mozzafiato sulla riviera ligure.



Belmond è già presente a Portofino con Splendido e Splendido mare.

Loading...

Belmond è da oltre 45 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una

collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti

del mondo.

Dall'acquisizione dell'iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a

perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la

possibilità di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili. Il suo portafoglio si estende in

24 paesi con 46 proprietà straordinarie che includono l'illustre treno Venice

Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come lo

Splendido a Portofino, e luoghi impareggiabili che si aprono su vere e proprie meraviglie

naturali come l'Hotel das Cataratas all'interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile. Dai

treni, alle crociere fluviali, ai safari lodge agli hotel, ciascuna proprietà vanta esperienze

uniche e incomparabili con una propria storia da raccontare. L'essenza del brand Belmond si basa sul suo patrimonio storico, l'artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e

autentico.