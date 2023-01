Belpaese meta perfetta per gastronomia e borghi storici

Nonostante i viaggi intercontinentali siano fra i desideri degli italiani per il 2023, il Belpaese rimane una meta prediletta: nei prossimi sei mesi, infatti, il 60% degli utenti di PiratinViaggio ha in programma una vacanza in patria e a indurli in questa scelta sono soprattutto le esperienze culinarie, che si rivelano una parte importante per il 72% dei traveller tricolori e addirittura fondamentali per il 42% degli appartenenti alla generazione Millennial. Fra le Regioni più attrattive per il fascino dei propri borghi storici spiccano Toscana e Umbria mentre quando si parla di turismo gastronomico, l'Italia è in cima alla lista delle destinazioni anche per i turisti tedeschi, inglesi e francesi, che in un caso su quattro hanno individuato la Penisola come migliore meta da raggiungere per la sua offerta culinaria, davanti a Francia e Spagna.

