Beltrame, 200 milioni di euro per la decarbonizzazione

Un investimento in cinque anni di circa 200 milioni di euro e un articolato piano di decarbonizzazione che prevede la riduzione dei consumi, il rinnovamento dei forni di riscaldo, il miglioramento dell'efficienza, l'aumento dell'utilizzo dell'energia

rinnovabile al posto dell'energia fossile, pratiche di economica circolare, con la sostituzione di materiali. È il piano di decarbonizzazione al 2030 presentato da Beltrame Group. L’acciaieria con sede a Vicenza già aveva lanciato alla fine dello scorso anno aveva lanciato il primo acciaio carbon neutral, per produrre il quale vengono compensate tutte le emissioni di CO2: Chalibria.

Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria e head of communication & marketing del gruppo, ha spiegato: «Attraverso Chalibria stiamo dimostrando che la sostenibilità può e deve essere totalmente integrata nel business, nella strategia, nella cultura e nell'intera catena del valore. Essere o non essere sostenibili non è più una scelta: ne va della sopravvivenza sul mercato».

Il nuovo piano di decarbonizzazione e l’esperienza di Chalibria sono stati al centro dell’incontro organizzato dall’azienda dal titolo “Acciaio. Le nuove frontiere della sostenibilità”, con interventi di vari ospiti focalizzati sui cambiamenti della filiera dell'acciaio, alla luce della normativa dettata a livello europeo.