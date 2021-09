Beluga, la barca a vela stampata in 3D con polimeri riciclati

Beluga nasce quindi come una sfida per dimostrare che la plastica riciclata può essere utilizzata per applicazioni sfidanti.

Tempi brevi, alte prestazioni

Una barca a vela utilizzabile in regata, e quindi sottoposta a sollecitazioni notevoli, rappresenta senz'altro una sfida che il polimero riciclato MyReplast ha reso possibile. Beluga nasce con un processo di stampa 3D del polimero rinforzato in fibra che consente di evitare i metodi classici di produzione degli scafi in vetroresina, realizzati con stesure successive del materiale su grandi stampi in tempi molto più lunghi.

Il pezzo che esce dagli ugelli dei robot “stampatori” - vengono usati bracci industriali Kuka - viene poi rifinito a mano per conferirgli la necessaria impermeabilità. Le prestazioni sono state testate dai ragazzi del gruppo agonistico dello Yacht Club Santo Stefano di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto.

E poi, giunto al termina della sua vita sportiva, Beluga può essere nuovamente triturato e utilizzato come materia prima per dar vita a un nuovo prodotto in plastica.

Se non è economia circolare questa…