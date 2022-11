Ben-Gvir, l’ultranazionalista populista divenuto star della politica israeliana

I calcoli spregiudicati di Bibi Netanyahu

In Israele, la sola democrazia del Medio Oriente, tutto è possibile. Merito delle alchimie della politica. E dei calcoli di chi, come Netanyahu, è disposto a far di tutto pur di tornare al potere.

E così, grazie anche alla supervisione di Bibi, il partito estremista di Ben-Gvir è affluito, insieme ad altri due gruppi di estrema destra, nel Partito Sionista Religioso. Una formazione ideata per superare la soglia di sbarramento del 3,25%, ma che oggi rischia di divenire, secondo i sondaggi, addirittura la terza forza del Paese con 15 seggi. Ed in questa compagine , Ben-Gvir, pur non essendo il leader, è il personaggio più emblematico, e mediaticamente più esposto.

Pur di ritornare al potere, e provare a sbarazzarsi di tre procedimenti penali per corruzione di cui si proclama innocente, Netanyahu lo ha corteggiato. Certo, corre voce che faccia molta attenzione a non farsi vedere in pubblico con quest'uomo che circola con la rivoltella sulla cintura, che non ha esitato una volta a puntarla, nonostante fosse circondato dalle sue guardie del corpo, ad una guardia palestinese. In cambio dell'ambita poltrona, Ben-Gvir si sarebbe impegnato a favorire l’approvazione di una legge che annulli i procedimenti penali a carico di Netanyahu.

Il turbolento passato e le relazioni pericolose del giovane Ben-Gvir

Un uomo è anche il suo passato. E quello di Ben Gvir, anche recente, è tutt'altro che rassicurante. Un curriculum che fa venire i brividi non solo a chi simpatizza per i partiti di sinistra, ma anche per i sostenitori dei partiti di centro.

Il curriculum vitae non è certo incoraggiante. A cominciare dal luogo in cui ha finora vissuto, l'insediamento di Kiryat Arba, vicino alla città di Hebron, è noto per essere uno dei più integralisti di tutti.