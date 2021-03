Ben venga una Conferenza sul futuro dell’Europa

(Michele Tantussi / AGF)

Vale ancora la proposta italiana di creare un tavolo di lavoro composto da tecnici dei Paesi membri che individui i punti principali per pervenire a visione dei valori condivisi e indichi gli strumenti per attuarli

I principali partiti che compongono il Parlamento europeo hanno approvato una Dichiarazione congiunta per organizzare una Conferenza sul futuro dell'Europa. La richiesta è stata accolta dai principali organismi dell'Unione. Questa proposta era lo scopo del mio documento Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa, che non a caso fu presentato solo al Parlamento Europeo, perché ho sempre ritenuto che solo da un organo democraticamente eletto potesse venire la spinta per aprire una discussione sul futuro dell’Europa.

Oltre alle consuete distorsioni sul significato di quell'iniziativa, l'importanza della richiesta fu trascurata e solo lo sconvolgimento economico e politico causato dal Covid-19 ha finalmente convinto che bisogna discutere del futuro dell'Europa. La proposta ha tuttavia assunto dimensioni più ampie di quelle che consentirebbero di pervenire in tempi rapidi a una corretta applicazione dei tre principi cardine dell'Unione – sussidiarietà, attribuzione e proporzionalità – per raggiungere gli obiettivi sociopolitici ambiziosi espressi tra i compiti dell'Europa in premessa al Trattato di Maastricht, ribaditi dal Trattato di Lisbona. Se, però, quella indicata dal Parlamento europeo è la via, proviamo a percorrerla in modo soddisfacente.

Prima di tutto troviamo un termine adatto, tipo l'ottimo Next Generation EU. Invece è stato coniato il solito orribile acronimo CoFuE, che spero scompaia quanto prima dal lessico che verrà usato. Nel documento citato avevo proposto politeia, come alternativo al termine più usato di governance, per uscire dalla logica economicista ed entrare in quella del governo del bene comune, perché di questo l'Europa ha bisogno. Non è solo un problema di immagine, ma di contenuto, come nel caso NGE, un piano che si prefigge di lasciare alle generazioni future un mondo migliore e non continuare a pensare alle generazioni presenti.

Altro errore di immagine è associare i piani da attuare al termine “riforma”, che dice tutto e niente, sottolineando qualcosa che non funziona, senza dire come ovviare. Su questo termine si arenò una delle più brillanti proposte dell'Ue, quella di creare “la società basata sulla conoscenza più avanzata del mondo”.

Se l'avessimo fatto quando fu proposto, oggi lo saremmo già, ma il progetto fu impacchettato tra vincoli sociali e fiscali che ne impedirono l'attuazione. Fu in quell'occasione che il documento presentato dal Governo nel 2005 fu intitolato al filosofo umanista PICO, per indicare i modi ai quali una società tecnologicamente avanzata doveva ispirarsi, ma anche perché le maiuscole esprimevano nel linguaggio consueto degli economisti la formula della funzione di utilità della politica economica: la Produzione è funzione degli Investimenti, Consumi e Occupazione. La risposta fu che lo scopo principale erano le riforme e tale doveva restare nel titolo del documento italiano.