Benaglia: La contrattazione non può andare in cig, adesso rinnovare il contratto dei meccanici

Ci deve essere spazio perchè la grande generalità di imprese che hanno dovuto affrontare l’organizzazione del lavoro da remoto ci chiede regole moderne. Ci vuole più contrattazione in questo momento perché dobbiamo affrontare temi nuovi che fino a poco tempo fa erano sperimentali e oggi sono divenuti di massa. Il lavoro agile è uno di questi e chiaramente non deve essere un cottimo decentrato a casa.

Con questi livelli di produzione e di cassa integrazione teme che dopo il blocco dei licenziamenti possa partire un vortice di vertenze per la riduzione dei posti di lavoro? Che autunno ci aspetta ma soprattutto che cosa dovrebbe fare il paese e non sta invece facendo?

In questo momento la priorità del sindacato è tutelare l’occupazione che però non si difende per decreto. È giusto prolungare gli ammortizzatori ma dobbiamo usare il tempo che ci separa dalla loro scadenza per confrontarci tra sindacati e controparti su come mettere in campo investimenti e supportare le imprese che cercano il rilancio. Non basta rinviare i licenziamenti.

Non trova che siamo in ritardo sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive? Destinare le risorse solo ai sussidi e al sostegno al reddito ci mette momentaneamente al riparo dall’emergenza sociale. E poi dove si va se non si sono fatti gli investimenti giusti, capaci di garantire una prospettiva a imprese e lavoratori?

Sulle politiche attive scontiamo un grave deficit: è un tema di cui si è molto scritto ma che si è praticato poco. Sugli ammortizzatori invece oggi la gravità della situazione chiede qualcosa di eccezionale. Bisogna fare non le riforme sulla carta, ma accompagnare le imprese nel difendere le competenze e rendere occupabili le persone. Questa è la sfida: non possiamo avere solo ammortizzatori che danno reddito ma dobbiamo avere la possibilità di riportare le persone al lavoro e per questo servono investimenti.