Bending spoons, la Spa milanese che traccerà il Covid-19 tra movida, disco e Matrix

Ragnatela in espansione

La scissione ha determinato il trasferimento delle seguenti partecipazioni (tutte in Danimarca): nella società Appeal Mobile Ivs; nella società Bsp Us Inc.; nella società Robot Parrot Ivs; nella società Homemadepizza Ivs, nella società Calculator photo vault Ivs; nella società More followers and likes Ivs; nella società Evertale ApS (in liquidazione).



Sempre nel corso del 2018 la società ha acquisito la partecipazione nelle società danesi Megara Ivs (100% del capitale); Easy tiger apps Ivs; Life fertility tracker Ivs è ha ceduto la totale partecipazione nella società Lonely pole Ivs.



Il 15 marzo 2019 la società è stata nominata Best workplace in Italia nella categoria delle imprese tra i 50 e i 149 dipendenti dalla organizzazione internazionale Great place to work.



Ricerca e sviluppo

Oltre a sviluppare applicazioni, la società si è specializzata nell'acquisto di applicazioni da terze parti e nel loro miglioramento, anche attraverso l'uso di tecnologie proprie, frutto di attività di ricerca e sviluppo.



L'attività viene esercitata anche attraverso alcune società partecipate. Bending Spoons Apps Ivs e Life fertility tracker Ivs forniscono servizi di licenza a Bending Spoons Spa.