Btp Futura: richieste oltre i 4 miliardi al secondo giorno di collocamento

Proseguono a ottimo ritmo gli ordini per il BTp Futura decennale nel secondo giorno del collocamento hanno superato quota 1,684 miliardi secondo i dati indicati sul mercato telematico Mot.

Lo strumento del Tesoro dedicato ai risparmiatori retail ha registrato quindi finora sottoscrizioni per oltre 4 miliardi (4,054 miliardi). L'offerta del titolo sovrano proseguira' fino a venerdi'.

Il nuovo prodotto studiato dal Tesoro è stato costruito con cedole "step up" per incentivare i risparmiatori a mantenerlo in portafoglio e un premio finale per chi lo deterrà fino a scadenza legato all'andamento del Pil nominale del Paese

Il precedente del Btp Italia

Il mese scorso il collocamento record del BTp Italia aveva chiuso la prima giornata con ordini retail per 4,01 miliardi. In quel caso pero' le giornate di collocamento dedicate ai risparmiatori erano tre contro le cinque previste per il nuovo BTp Futura che, salvo chiusure anticipate, potra' essere sottoscritto fino a venerdì 10 luglio.

