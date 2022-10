Bene i consumi di settembre ma molte incognite per i prossimi mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pesano le incognite per i prossimi mesi ma a settembre trend positivo per l’andamento dei consumi nelle aree della ristorazione, l’abbigliamento-accessori e retail non food con un aumento dei ricavi del 9,9% rispetto lo stesso mese del 2021. È quanto emerge dall’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento-accessori e retail non food elaborato da Confimprese-Jakala. In particolare la ristorazione si attesta a +18%. Buoni risultati anche per abbigliamento-accessori (+7,6%) mentre il retail non food perde ancora qualche punto percentuale con un +2,2%. Continua la ripresa del travel che registra +34%, sostenuto dall’onda lunga degli spostamenti dei turisti italiani e stranieri. Per il secondo mese consecutivo il totale mercato chiude vicino ai valori del 2019 a -1,8% (settembre 2022 rispetto al settembre 2019) portando così sul progressivo anno il divario rispetto al periodo pre-pandemia a -7,5%. Sul periodo pre pandemia il non food da inizio anno mette a segno un incremento di un decimo di punto mentre abbigliamento-accessori non ha ancora recuperato il gap accumulato e nel progressivo anno segna un pesante -16,4%. I dati dei flussi nei centri commerciali e outlet restano ancora molto al di sotto dei livelli del 2019 facendo segnare un dato settembre-agosto 2022 sul periodo settembre-agosto 2019 relativo ai passaggi che si attesta a -7%.Nelle aree geografiche il Centro Italia performa meglio della media con un trend pari a +15,5%. Seguono il Nord-Ovest a +9,8% e il Nord-Est a +7,3%. Fanalino di coda per il quarto mese consecutivo è il Sud, che comunque chiude quasi a livelli pre-covid +6,3%. Nelle regioni e province si registrano i medesimi andamenti delle aree geografiche. I turisti hanno privilegiato le mete che coniugano arte e villeggiatura. Lazio +20%, Abruzzo +15% e Toscana +13% le meglio performanti. Diverso lo scenario nelle città di provincia dove, a parte Roma che registra +23,5%, salgono in vetta alla classifica Rovigo +15,8% e Pavia +15,5%. «Nel mese di settembre – commenta Mario Maiocchi, direttore Centro studi Confimprese – continua l’onda lunga dei mesi estivi, che si lega al ritorno a un consumo fuori casa più ampio con la riduzione dell’acquisto di beni legati all’arredamento e alla cultura. Per il secondo mese consecutivo il totale mercato chiude vicino ai valori del 2019. Ma, alla luce dei dati appena pubblicati da Istat e dell'elevatissima instabilità politica ed economica a livello internazionale, non riteniamo si possano fare previsioni positive per i prossimi mesi». Con un nuovo governo che sta per insediarsi e deve fare i conti con i problemi energivori, la spinta inflazionista che morde i consumi e uno scenario geopolitico sempre più complesso, è necessario attendere i prossimi mesi per potere tracciare un quadro dell'evoluzione dei consumi. «I dati rilevati – aggiunge Alessandro Olivari, senior partner Jakala – evidenziano un trend che settembre continua a essere positivo, con risultati in crescita rispetto allo stesso mese del 2021 e in linea con i numeri del 2019. A fare da traino la ristorazione, che registra un incremento del 18% vs stesso mese del 2021. Motore della crescita le regioni del Centro-Sud. I trend di settembre sembrano non essere ancora impattati dall’aumento dei costi, in particolare di materie prime, gas ed elettricità, in gran parte assorbiti dal settore sotto forma di minori profitti. Le ricadute dell'attuale situazione geopolitica e lo scenario inflattivo, potrebbero tuttavia spingere il settore verso la maggiorazione dei prezzi al consumatore finale. Questo scenario lascia presagire un peggioramento dei trend di consumo già a partire dai prossimi mesi».